愛心商店護童 芎林國小到店舞獅答謝

新竹縣芎林國小為答謝學區裡的愛心商店，今天安排學童前往表演客家方口獅，用金獅祈福的方式表達感謝之意。（記者蔡孟尚攝）

2017-02-17 16:56

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣芎林國小學區有10家商店參與愛心商店計畫，協助保護學童上學、放學途中安全，校方今天安排學生到這些店家表演舞獅，用金獅祈福的方式來表達感謝之意。

「咚咚咚，咚咚咚，.......」節奏明快的鼓聲搭配活潑靈動的舞獅表演難得出現在便利商店裡，眼睛為之一亮的顧客們不急著結帳，而是先欣賞這些孩子們的熱情演出，然後給他們的精彩表演熱烈鼓掌肯定。

芎林國小校長孟繁明說，這10家分別為便利商店、銀樓、文具行、雜貨店、書局等行業的商家，去年同意擔任守護學童的愛心商店，提供緊急安全庇護、借用電話、躲雨或借用雨具、通報上課時間有學童逗留校外等服務，讓家長們安心許多，今天校方送上感謝狀，也讓學生表演拿手的方口獅為這些商家祈福。

芎林國小家長會長、芎林鄉民代表鄭昱芸說，芎林的「客家方口獅」最初的鍛鍊目的是為了抵抗強盜、保護家園，在農閒時節則是成了喜慶娛樂，過年時表演象徵祥瑞，目前還是農曆正月期間，希望孩子們的表演能帶給這些愛心商店滿滿的福氣，祝福商家在新的一年財源廣進。