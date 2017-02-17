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國中生折返跑割斷手腕韌帶 校方處置惹議

2017-02-17  17:27

〔記者陳賢義／台東報導〕台東某國中林姓男學生，14日下午上體育課時，疑因折返跑衝刺力過大，迎面撞破體育館內門窗，左手腕韌帶遭碎裂玻璃割斷，校方包紮止血後，通知家長帶回，家長氣炸質疑校方未立刻通報救護送醫，突發處置作為有疏失；校方表示，事發當時並不知道學生韌帶被割斷，校護依SOP包紮止血並通知家長，日後會更加注意，也會持續關心林生傷勢。

「處理冷淡，發生後才道歉」林生父親怒不遏的表示，體育館內折返跑距離約15公尺，體育老師又要求最後要全力衝刺，才會導致學生失控衝撞門窗受傷，運動區塊擇選專業啟人疑竇，事發後校護也僅給予止血包紮，未立刻通報救護送醫，還打電話通知家長帶回，更是令人惱怒。由於小孩不斷喊痛及手腕無力，就醫檢查赫然發現韌帶被割斷，緊急手術縫合，學校應該是一個安全的學習所在，難以苟同校方突發意外的處置作為。

校方昨天偕家長實地現勘了解狀況，指稱可能是學生衝刺力過大才會造成意外，校護獲報立刻給予包紮止血，並通知家長，學生韌帶被割斷是在就診後發現，學校當日也責成3名老師陪同，日後會更加小心注意，也會持續關心林生的復原狀況。

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  • 林生就醫發現左手腕韌帶被割斷，緊急手術縫合。（記者陳賢義翻攝）

    林生就醫發現左手腕韌帶被割斷，緊急手術縫合。（記者陳賢義翻攝）

  • 折返跑意外造成林生左手腕韌帶遭碎裂玻璃割斷，縫合後病懨懨的躺在病床上。（記者陳賢義翻攝）

    折返跑意外造成林生左手腕韌帶遭碎裂玻璃割斷，縫合後病懨懨的躺在病床上。（記者陳賢義翻攝）

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