大肚區市立幼兒園將遷 兼顧老幼及土地活化

2017-02-17 16:41

〔記者何宗翰／大肚報導〕台中市立大肚幼兒園本園及頂街分班，分別位於老人文康活動中心及社區活動中心，幼童及年長者共同使用，市府評估遷移至文中二用地，市長林佳龍今天視察表示，除興建幼兒園外，也將規劃長青學苑、老人共學共餐等空間，提升幼教品質、土地活化，又能照顧社區老人，創造三贏。

教育局指出，市府透過設立公幼及非營利幼兒園方式，希望達成公共教保服務比率四成的目標；大肚區公共化教保服務量若要達到四成，需再增加收托名額466人；現有大肚區國小無空餘教室可增班設園，遷移至文中二用地後，可保障已收托幼童教保權益，提供符合幼兒教保服務需求的場地，也可穩定市幼教保服務人員工作權。

林佳龍今天在市議員劉淑蘭、陳世凱、大肚區長陳嘉榮等人陪同下，視察預定地，林佳龍表示，台中市部分偏鄉地區教育文化、社會福利較欠缺，市府將利用文中二用地，預計投入3000萬元經費，興建收托120名學生的幼兒園，來服務更多人，提供更好的幼教品質。