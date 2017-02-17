到港實習月薪20萬 台生：港生大一就開始找實習

台灣頂尖學生近來選擇到香港念大學。（記者蕭玗欣攝）

2017-02-17 16:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕學測剛放榜，許多香港知名大學跨海來台搶人才，像是香港中文大學18日將來台舉行面試。就讀香港中文大學計量金融學系3年級的張宸維，今年暑假已計畫好到投資銀行實習，月薪約20萬台幣，他表示，港生大一大二就會開始找實習，「這點和台生很不一樣」，但語言和工作態度是台灣學生一大優勢，許多外商都喜歡用台生。

香港中文大學明後天（18、19日）將到台灣舉行面試，吸引超過300位台灣高中生搶申請，預估最後將錄取50~60個名額。香港中大表示，基本要求是學測成績頂標以上，不需要額外考試，只要學生特質和想法符合系所需求就會錄取。去年有30%台灣學生都拿到入學獎學金，最高的是300萬台幣的全額獎學金。

張宸維2014年從雄中畢業、學測74級分，他說，因為香港薪水誘人，高二就打算要到香港唸大學，大學期間在香港做過商業銀行、券商和國際管理顧問公司三份實習，體驗不一樣的公司文化，「香港大學生大一大二就會開始找實習，希望能趕快拿到return offer」，就業壓力很大。

張宸維分享，以香港投資銀行來說，大三大四實習月薪大約有20萬台幣，若轉正職月薪最高可達30萬台幣，但要和哈佛、柏克萊大學的畢業生競爭，競爭十分激烈。

北一女畢業的張馥雅，同樣也是香港中大計量金融學與風險管理科學2年級的學生，因為對金融有興趣所以選擇到香港念書，起初最大的生活障礙就是講廣東話，她說，如果想打入香港人圈子一定要學會講廣東話，但現在學校都有廣東話課程，學生會也有準備學校的相關訊息，就算完全不懂也不用害怕。

香港中文大學協理副校長王淑英表示，台灣學生學科基礎扎實，在大學有很多發揮空間，更重要的是肯吃苦。川普上任後美國許多政策都會趨於保守，未來會是亞洲的世界，而香港經貿自由，是看世界的窗口，加上離台灣又近，學費相對歐美國家便宜，對台灣學生來說是很好的選擇。