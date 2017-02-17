到港實習月薪20萬 台生：港生大一就開始找實習
台灣頂尖學生近來選擇到香港念大學。（記者蕭玗欣攝）
〔記者蕭玗欣／台北報導〕學測剛放榜，許多香港知名大學跨海來台搶人才，像是香港中文大學18日將來台舉行面試。就讀香港中文大學計量金融學系3年級的張宸維，今年暑假已計畫好到投資銀行實習，月薪約20萬台幣，他表示，港生大一大二就會開始找實習，「這點和台生很不一樣」，但語言和工作態度是台灣學生一大優勢，許多外商都喜歡用台生。
香港中文大學明後天（18、19日）將到台灣舉行面試，吸引超過300位台灣高中生搶申請，預估最後將錄取50~60個名額。香港中大表示，基本要求是學測成績頂標以上，不需要額外考試，只要學生特質和想法符合系所需求就會錄取。去年有30%台灣學生都拿到入學獎學金，最高的是300萬台幣的全額獎學金。
張宸維2014年從雄中畢業、學測74級分，他說，因為香港薪水誘人，高二就打算要到香港唸大學，大學期間在香港做過商業銀行、券商和國際管理顧問公司三份實習，體驗不一樣的公司文化，「香港大學生大一大二就會開始找實習，希望能趕快拿到return offer」，就業壓力很大。
張宸維分享，以香港投資銀行來說，大三大四實習月薪大約有20萬台幣，若轉正職月薪最高可達30萬台幣，但要和哈佛、柏克萊大學的畢業生競爭，競爭十分激烈。
北一女畢業的張馥雅，同樣也是香港中大計量金融學與風險管理科學2年級的學生，因為對金融有興趣所以選擇到香港念書，起初最大的生活障礙就是講廣東話，她說，如果想打入香港人圈子一定要學會講廣東話，但現在學校都有廣東話課程，學生會也有準備學校的相關訊息，就算完全不懂也不用害怕。
香港中文大學協理副校長王淑英表示，台灣學生學科基礎扎實，在大學有很多發揮空間，更重要的是肯吃苦。川普上任後美國許多政策都會趨於保守，未來會是亞洲的世界，而香港經貿自由，是看世界的窗口，加上離台灣又近，學費相對歐美國家便宜，對台灣學生來說是很好的選擇。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 碳酸水泡雞雞提升勃起力？ 他親自拍片實驗！
- 母鹿犧牲救子？ 攝影師無奈否認：人類腦補
- 日本熊本熊又來了！明天在基隆舊火車站物產展
- 「美的覺醒」開展 60幅陳其茂版畫贈亞大
- 家禽禁宰運令下 中壢雞料理業者哀號：無雞可賣
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 內科以外夾層屋 不比照辦理
- 休傑克曼將告別金鋼狼 老X教授還想再戰下去
- 找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》李鍾碩
- 巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
- 內科夾層違建解套 8成將就地合法
- 議員資格飛了！就為了一張罰單
- MLB》素人幫MVP餵球？ 真實身分讓布萊恩嚇傻（影音）
- 台企銀周燦煌：三箭齊發挺政府經濟政策
- 拜師學改槍 警察夢碎陷囹圄
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 2017日內瓦錶展專輯16：運動盛事運動錶情5
- 《澳洲女子公開賽》李旻打得自在 暫居第二
- 賄選案二審改判3年6月 李全教：對司法失望
- 母親做回收 他72級分拚台大法律
- 北韓要金正男遺體 馬來西亞不給
- 開南產學合作 高職生領薪超過30K
- 這樣也行！小S一秒變大象 再掀髮箍旋風
- 吸毒行徑像車震 毒蟲被逮獲
- 諸事不順 傳川普屬意人選婉拒擔任國安顧問
- 田野工場做中學 嘉市木營造注新血
- 2017日內瓦錶展專輯1：總論
- 中大獎放鞭炮？彩券行慶子考高分
- 應材Q1獲利訂單 雙創新高
- 空品差又「悶燒煙燻」 新化人譙翻
- 越吃越幼齒！才剛離了29歲嫩妻 馬克安東尼煞到21歲辣模
- 嘉中滿級分唯一女生 許祐綾沒補習
- 拿民宿冰箱果凍吃 母子誤食毒品睡整天
- 大樹農會選舉激戰 總幹事控文宣抹黑
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation meets US official, legislators
- 李全教案改判 賴清德：尊重司法單位後續辦理
- 公文上寫「10年後處理」...柯P再批前人不負責
- NBA》就這麼一天 魏少與杜蘭特有望復合
- 全部同額選舉 成功農會改選平靜
- 李全教賄選仍判有罪 國民黨聲援質疑政治迫害
- 日本自由行》把家「畫」回來：日本女建築師的震災療癒計畫
- 虛驚！基隆安養中心排煙管火警 53院民急疏散
標題：到港實習月薪20萬 台生：港生大一就開始找實習
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email