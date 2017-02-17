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嘉義驚現武林高手？ 跳躍照原來可以這樣拍

梅山文教基金會董事長葉和榮（左）在花團錦簇的花園內，模仿武林高手，以內力把執行長李旭彥打飛到空中。（擷取自葉和榮臉書）

2017-02-17  17:09

〔記者曾迺強／梅山報導〕春暖花開，嘉義縣梅山文教基金會董事長葉和榮，帶領團隊到梅山鄉瑞里村科仔林觀光果園賞李花，葉和榮特地在花團錦簇的花園內模仿武林高手，以內力把執行長李旭彥打飛到空中，這張飛起跳躍的照片被拍攝下來傳到臉書，許多人留言讚嘆「好景好照」、「武功高強」，簡直就是「梅山論劍」，相當有趣。

科仔林觀光果園的黃柑李、紅肉李相繼盛開，葉和榮帶領團隊成員在「李花園內論英雄」，除了特寫李花綻放美景，還模仿金庸小說的武林高手，以深厚的內力向李旭彥出掌，李被拋飛到空中，這一幕被李旭彥用事先設定的連拍模式記錄下來，放上臉書與好友共享。

攝影家魏三峰說，類似的跳躍照片只要在白天光線佳時，都能用手機、相機的自動模式，在跳躍瞬間輕易拍攝下來，若手機或相機能手動調整參數，建議快門速度調至1/250秒以上，光圈設在f/6.4以上，減少主體移動產生的模糊，拍攝者儘量由下往上拍，能讓跳躍者看起來跳得更高。

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  • 梅山文教執行長李旭彥加碼演出「輕功水上飄」。（擷取自葉和榮臉書）

    梅山文教執行長李旭彥加碼演出「輕功水上飄」。（擷取自葉和榮臉書）

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