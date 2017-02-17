防堵禽流感傳入 中市府啟動「中彰投苗區域平台」
2017-02-17 16:58
中市府召開「高病原性家禽流行性感冒緊急應變小組」會議，防堵疫情傳入。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府防堵禽流感疫情，今（17）日啟動「中彰投苗區域治理」平台機制，各縣市同步強化防疫工作，市府各局處與區公所也全力動員，加強禽場稽查、取締載禽車、巡檢棄置禽屍等，防堵疫情傳入。警察局說，今攔查到2車約1千隻活體有色雞。
副市長林陵三今日主持「台中市高病原性家禽流行性感冒緊急應變小組」會議，由農業局報告禁運禁宰期間市府各局處配合作為，警察局也說明17日凌晨零時起巡查取締作為。
動保處指出，市府已透過「中彰投苗區域治理」平台，聯絡3縣同步啟動防疫工作，獲得各縣正面回應；另也通知養禽場中央禁令，違反遭查獲一律銷毀。動保處及警察局除加強巡檢屠宰場及養殖場，確保沒有家禽出入或屠宰，動保處也會持續查緝私宰場。
警方今在大雅、豐原區，攔查2輛南部北上大貨車，載運約千隻活體有色雞；而市場上販賣的禽肉，經發局15日以最速件函告零售市場和列管攤區，加強查緝不明屠體或活體展售，目前市場上既有禽肉預估19日售完，攤商將配合中央禁令休市至24日。
農業局長王俊雄說，家禽禁運禁宰期間，屬室內飼養的白肉雞逕送屠宰場屠宰者及1日齡內的雛禽，不在禁運禁宰限制範圍，但應先向防檢局台中分局申請同意後，才能進場屠宰。
林陵三強調，市府啟動各項防疫機制，就是要保障市民安全，除各局處加強巡察外，也請區公所進行巡察，如發現異常狀況即通報動保處，或是打1999通報，希望能盡全力避免疫情發生。
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