寶來賞花溫泉公園動土 賞花泡湯好去處

2017-02-17 16:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄再造觀光新景點，由市府觀光局投入3千萬經費，營造全台最具特色的「寶來賞花溫泉公園」，今天舉行開工動土典禮，這座公園面積約5.4公頃，並將引入最新開鑿取得的溫泉水，預計於今年8月中旬完工，期將帶動地方觀光發展。

市府秘書長楊明州代表市長陳菊出席動土典禮表示，縣市合併後，市府在寶來地區陸續進行了改造寶來大街、營造寶來特色商圈等工作，並成功開鑿溫泉井，公園內將設置溫泉泡腳池並結合新植的開花喬木、營造美麗花徑，以吸引遊客到寶來地區賞花泡湯。

寶來賞花溫泉公園除利用林間步道系統及無障礙斜坡道來銜接各區域外，加上地方溫泉為主題，在園內提供溫泉泡腳設施，各入口處還設置賞花溫泉公園意象雕塑，創造多元旅遊園區環境，預計在完工後能藉此吸引更多國內遊客，逐步發展成為國際性觀光景點。

觀光局長曾姿雯說，未來賞花溫泉公園完工後，遊客到寶來旅遊，可規劃延長停留時間，以悠閒的心情漫步於寶來街道，尋找特色小物，並沿著街道散步至寶來街區後方的賞花台地，欣賞美麗的花海及體驗新開鑿的溫泉水；公園內大量種植陣雨樹、河津櫻、藍花楹及美人樹等開花喬木，讓遊客體驗置身於花海芬多精的森林浴美境。