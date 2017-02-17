北市家禽批發市場紅羽土雞 確診H5禽流感陽性

2017-02-17 17:21

〔記者聶瑋齡／台北報導〕本月2月15日（週三）北市家禽批發市場通報疑似禽流感案例，經農委會家畜衛生試驗所在16日確認禽流感H5核酸陽性。

北市動保處表示，將依程序在台北市家禽批發市場進行消毒淨空作業，且同批來自高雄已被凍存的35隻紅羽土雞，在今日（17日）全數化製銷毀，以防堵病毒擴散。

至於是否為會傳人的H5N6禽流感，北市動保處防疫檢疫組長胡金灝表示，N的型號尚待檢驗報告，預計明日（18日）報告會出來。

北市政府產業發展局林崇傑局長表示，H5N6禽流感病毒現各地陸續有疫情發生，各級動物防疫單位均不敢輕忽，北市更以高規格防疫作為因應，徹底清查全市可能造成禽流感傳播之傳染病高危點，包含公園綠地、養鴿戶、餵食野鳥地點及禽鳥聚集造成鳥糞掉落堆積處，並同時加強清潔消毒及監控；北市府亦將陸續依序針對第一線人員安排流感疫苗接種，並提供護目鏡、防護衣及口罩等防護設備之相關疫情防制措施，以高規格防疫作好全面防備。

若民眾發現可疑禽鳥屍體，可撥打臺北市動物救援專線87913064、87913065，或臺北市民當家熱線1999，動保處隨即派員帶回送檢。