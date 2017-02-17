中市清泉消防分隊動土 中科、機場安全為首要任務

清泉消防分隊舉行動土典禮。（記者張軒哲攝）

2017-02-17 17:02

〔記者張軒哲／台中報導〕消防平安、社會就平安！經過10年的努力，前台中市議長張清堂爭取新建的清泉消防分隊今日舉行動土典禮。克難使用空間的打火弟兄，明年就可搬新家，中部科學園區及台中機場附近的消防安全也更有保障。

清泉分隊長期租用民房當作分隊廳舍，空間狹窄老舊，值班隊員睡在櫃子改裝的床鋪，13位消防員進駐已達飽和，且近來中部科學園區各大型工廠陸續進駐，消防及救護資源已不敷使用，多年來改建聲浪不斷，歷經爭取土地，於沙鹿區公館北段483-2地號新建合用的消防廳舍，以提升該區救災品質。

今日動土儀式由市長林佳龍主持，消防局長蕭煥章、台中市前議長張清堂、台中市副議長張清照、市議員尤碧鈴、翁美春、張雅旻、顏莉敏、王立任、劉淑蘭都到場見證，立委蔡其昌、議長林士昌及議員楊典忠也派代表關心，場面熱鬧。

林佳龍表示，市府積極改善消防辦公廳舍、器材、設備，並重視訓練，提升大台中的消防安全。其中台中機場升格為國際機場、中科擴廠、航太製造基地都在此區，清泉分隊新建廳舍完工後，將提供周遭更完善的服務。

張清照表示，這附近有科學園區還有清泉崗機場，未來發展可期，消防安全不可輕忽，明年清泉消防分隊就有自己的廳舍，打火弟兄可以在平安向前衝，保障區內居民生命財產安全。

消防局長蕭煥章說，清泉消防分隊人員都完成化災與機場救災訓練，廳舍新建費用4500多萬元，預計400個工作天可完工，明年中以前即可啟用。

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