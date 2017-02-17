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過年禮盒太多 寶島聯播網號召捐食物銀行

2017-02-17  15:51

〔記者張菁雅／台中報導〕許多人過年期間收到不少禮盒，不知該如何處理。寶島聯播網大千電台號召聽眾捐出家中用不到的禮盒、食品或民生用品，21日將統一轉贈給台中市食物銀行聯合會，近日已收到不少人捐贈白米、餅乾、麵條等，名嘴鄭弘儀當天也將南下參加活動。

大千電台表示，台灣人是出了名的「厚禮數」，過年期間，許多人為了表達心意，會送禮給親友，在送禮的同時，也衍生出禮盒過多，不知該如何處理的問題，有些禮盒在無法轉送給他人的情形下，只能放到壞掉，實在很可惜。該電台將在21日舉辦春酒，今年結合公益活動，請聽眾捐出過年後家中過多的禮盒、完整包裝的食品或民生用品，21日統一轉贈給台中市食物銀行聯合會，讓多餘的禮盒或是用品幫助更多弱勢民眾。

寶島聯播網主持人鄭弘儀與李惠仁當天也會帶著禮盒及民生用品參加春酒，鄭弘儀透過大千電台表示，這些禮盒因為都是贈送人的心意，他不好轉送，留著也不見得用得到，但透過寶島聯播網的春酒愛分享活動，把禮盒轉贈給弱勢民眾，一方面解決禮盒過多的問題，一方面又可以做愛心。

寶島聯播網董事長賴靜嫻則說，活動只是一時的，但愛不能中斷，平時大家就可以將買太多、用不到或即期食品、民生用品，捐贈給公益團體，除了避免囤積或浪費，也讓缺乏物資的民眾不再為生活所苦，把愛傳遞出去。

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  • 民眾響應寶島聯播網活動，捐出禮盒、食品。（大千電台提供）

    民眾響應寶島聯播網活動，捐出禮盒、食品。（大千電台提供）

  • 民眾捐贈白米，將由大千電台轉贈給食物銀行。（大千電台提供）

    民眾捐贈白米，將由大千電台轉贈給食物銀行。（大千電台提供）

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