關帝廟火警燒出「五文昌神位」 考生一次拜足
2017-02-17 16:45
〔記者湯世名／彰化報導〕有280多年歷史的彰化市縣定古蹟關帝廟，本月8日發生文昌殿被大火燒毀，卻也促成與關帝廟同壽的「五文昌帝君神位」意外現身，供奉在正殿前方。市長邱建富說，五文昌帝君是道教奉祀的5位與讀書相關的神明，從未請出神房，由於考季將屆，考生來這裡「一次就拜了5個神明」，庇佑考運。
邱建富說，五文昌又稱「五文昌夫子」、「五文昌帝君」，是道教奉祀的5位與讀書相關的神明，分別為「梓潼帝君、魁斗星君、朱衣帝君、文衡聖帝、孚佑帝君」，相傳此5神皆有護持文運的職能，而成為士人學子敬奉的對象，這次關帝廟文昌殿大火燒毀，考生憂心無處可拜文昌帝君，廟方特別將相當珍貴的「五文昌帝君神位」，從神房請到正殿前方供奉，連同從爐主家請來的文昌帝君神尊，一起讓考生參拜。
另外，文昌殿被大火燒毀，原本設置在文昌殿的文昌燈、財神燈也一併遭火焚毀，彰化市公所寺廟室特別訂購4座嶄新的文昌燈、財神燈，將在明天舉辦祈安植福大法會，由市長邱建富進行點燈儀式。
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