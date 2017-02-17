北市2017第一場集商徵才 釋出384個工作職缺
2017-02-17 15:47
〔記者聶瑋齡／台北報導〕北市就業服務處今下午2至4時30分在台北市青年職涯發展中心舉辦「就是薪福」集商徵才，提供384個工作機會，吸引不少民眾前往參加。
根據主計處發佈2016年12月失業率為3.79%，為16年來同期最低，但景氣仍低緩，勞動市場徵才趨於保守，此次徵才活動共15家企業參加，產業多元，有運輸物流業、餐飲業、銷售業等，薪資從三萬至六萬五。除了基本工作人員外亦釋出除配幹部、專業廚師、飛機維修保養員、行銷業務等職缺。
就業服務處表示，每年定期舉辦四場大型就業博覽會、八場小型集商徵才活動，此次有先致電與簡訊通知曾到北市登記就業輔導的市民前來參加，北市府提供場地現場「面試」，增加求職者與廠商接觸的管道。
此外，除了各廠商、求職民眾外，現場亦有行政院原住民委員會與北市職能發展協會提供職訓服務諮詢，原民會表示，現在原住民青年跟一般民眾求職者的職場需求一樣，就業上沒有太大的困難，但是中老年人的就業需要協助。
來參加徵才的求職者曹先生表示，有收到北市就業服務處的簡訊，想來看看開出的職缺。參展的饗賓餐飲事業余先生表示，來參加的目標群較符合公司的需求，所以每年都會來徵才。
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