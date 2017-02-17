代客烹飪正夯？ 鳳頭蒼鷹請老闆片鼠肉萌翻網友

一位店家老闆在後巷目擊鳳頭蒼鷹生擒巨鼠的畫面，搞笑想說該不會是到這裡請我片鼠肉的吧。（圖擷自爆料公社）

2017-02-17 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市文山區一位老闆在切生魚片的同時，突然聽到後巷有聲音，前往一探究竟時驚見一隻鳳頭蒼鷹生擒一隻巨鼠，老闆與這位保育級的天外嬌客四目相接後，搞笑的想說：「不知道他是不是要問我可不可以幫他片肉......」，難得的際遇也引來不少網友迴響。

一名徐姓老闆在臉書社團《爆料公社》指出，當他在店內片切生魚片的同時，聽見後方巷子內傳來聲響，前往一看才發現竟然是隻稀有的鳳頭蒼鷹，而且爪下還抓了一隻體型不小的老鼠，老闆笑說不知道這隻蒼鷹是不是來請他幫忙片鼠肉的。

不少網友紛紛留言：「隔壁店的料理鼠王被逮到了......」、「老闆三杯鼠，肉切小一點，薑、蒜多點，大辣，快點，老子趕時間！」、「昨天偷吃了，一塊肉片，今天抓一隻來還你」、「老闆~代客料理怎麼算」、「鷹的報恩」、「老鷹眼神萌萌噠」、「老闆我要去頭去尾，骨頭要留下來熬湯」。