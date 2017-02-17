官田水雉園區水鴨驗出H5N6 今起休園14天

2017-02-17 15:01

〔記者楊金城／台南報導〕2月12日於台南官田水雉教育園區內撿拾到的1隻小水鴨屍體，被驗出高病原性的H5N6，園區也淪陷H5N6疫情，園區公告今天起到3月3日休園14天，台南市農業局森保科和動保處今進行園區內、外消毒。

水雉園區經台南市野鳥學會等單位多年來復育，已成為水雉的棲息繁殖地，園區負責人李文珍說，園區現有150隻水雉，目前都健康無異狀，全力防疫保護寶貝水雉。

南市森林保育科長楊錦樹說，水雉園區從102年就開始監測禽流感，這次是第一次發現H5N6病毒，因潛伏期7天，但林務局建議園區休園14天防疫，將持續監測沒有病毒才會重新開園。

園區因生態環境好，冬天都會吸引鴨科候鳥來，李文珍說，園區有小水鴨、琵嘴鴨、花嘴鴨、白眉鴨等6種鴨科，一發現候鳥屍就會採樣送檢。

園區也淪陷H5N6疫情後，動保處派消毒車前往消毒，但因園區內生態敏感，只有在撿到小水鴨的地點和保育研究人員走過的地方進行局部消毒，園區也有4人被列入健康自主管理追蹤。

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