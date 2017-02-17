官田水雉園區水鴨驗出H5N6 今起休園14天
2017-02-17 15:01
〔記者楊金城／台南報導〕2月12日於台南官田水雉教育園區內撿拾到的1隻小水鴨屍體，被驗出高病原性的H5N6，園區也淪陷H5N6疫情，園區公告今天起到3月3日休園14天，台南市農業局森保科和動保處今進行園區內、外消毒。
水雉園區經台南市野鳥學會等單位多年來復育，已成為水雉的棲息繁殖地，園區負責人李文珍說，園區現有150隻水雉，目前都健康無異狀，全力防疫保護寶貝水雉。
南市森林保育科長楊錦樹說，水雉園區從102年就開始監測禽流感，這次是第一次發現H5N6病毒，因潛伏期7天，但林務局建議園區休園14天防疫，將持續監測沒有病毒才會重新開園。
園區因生態環境好，冬天都會吸引鴨科候鳥來，李文珍說，園區有小水鴨、琵嘴鴨、花嘴鴨、白眉鴨等6種鴨科，一發現候鳥屍就會採樣送檢。
園區也淪陷H5N6疫情後，動保處派消毒車前往消毒，但因園區內生態敏感，只有在撿到小水鴨的地點和保育研究人員走過的地方進行局部消毒，園區也有4人被列入健康自主管理追蹤。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 碳酸水泡雞雞提升勃起力？ 他親自拍片實驗！
- 母鹿犧牲救子？ 攝影師無奈否認：人類腦補
- 寶山水庫跨湖橋樑施工進度超前 可望7月完工
- 下週國內油價 估小降1角
- 台灣總裁滿街跑？總裁系列言情小說夯了幾十年 言情迷：主角是平凡人誰要看！
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 七夜怪譚惡靈進化 大秀軟骨功
- 2017日內瓦錶展專輯4：大複雜競技3
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 與原民共榮 客家日主場設和平
- 李全教二審判決出爐 賴清德一改做法低調說…
- 高球》澳洲女子公開賽第二回合 台灣女將李旻並列第6
- 邱顯洵任市府顧問 柯文哲爆：只會做一陣子
- 議員資格飛了！就為了一張罰單
- MLB》素人幫MVP餵球？ 真實身分讓布萊恩嚇傻（影音）
- 內科夾層違建解套 8成將就地合法
- 司機姊控訴︰弟生病 蝶戀花拒准假
- 假冒律師於臉書接案詐財 女子判刑1年8月
- 改寫教科書？ 科學家宣布在澳洲東部發現新大陸
- MLB》簽26億大約 教士年輕砲手目標「40-40」
- 小西瓜學測74級分 《百萬小學堂》其他成員現在變怎樣？
- 基因異常 雄女潘妍廷滿級分立志行醫
- 殷仔去年「被迫」退場 勝投只能由命
- 林全「燒聲」報告 藍委高亢拍桌 綠委貼心遞水
- 臉上沾滿黏稠物 野砲女星慘遭設計被顏射
- 尿急不顧車掉進海裡 海底空車嚇壞民眾
- 疑似買凶殺人！ 金正男5秒遭施毒
- 全美串聯無移民日
- 嘉縣1未登記禽場 飼主涉棄置死禽
- 車禍2傷者 轉普通病房
- 2017日內瓦錶展專輯8：陀飛輪競技3
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation meets US official, legislators
- 社福團體一例一休人事成本增 立委籲政府溝通
- 被指設局偷拍 三級片豔星發毒誓「全家死！」
- 吳慷仁騎車虧妹 自爆幼稚行為
- 「會嚇跑陪睡的男人」 陳珮騏3症纏身自爆有這習慣
- 《觀察筆記》自有典故
- 青爺單手扛瓦斯桶 帥的咧
- 這樣也行！小S一秒變大象 再掀髮箍旋風
- 美陸戰隊駐AIT代表外交突破？ 外長：由專家詮釋
- 台股開盤上漲7.91點 報9779.16點
- 福德坑太陽光電系統啟用 大同全台太陽能標案接單達70MWp
- 勇士2老柯隆、迪基 482打數僅1轟
- 紙風車劇團 新竹苗栗溫暖巡迴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：官田水雉園區水鴨驗出H5N6 今起休園14天
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分