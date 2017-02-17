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日本熊本熊又來了！明天在基隆舊火車站物產展

2017-02-17  15:02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕日本高人氣的熊本熊（KUMAMON）又要來囉！18、19日2天在基隆舊火車站1樓大廳，舉辦「熊本縣物產展」，每天有熊本熊和民謠演出及杯墊製作體驗等活動，還有美食美酒試吃試飲。

日本熊本縣超高人氣代表熊本熊，去年首次來基隆市舉辦物產展，與基隆市的吉祥物鷹雄一起亮相尬舞，很受市民歡迎。

今年熊本熊再度來基隆，18、19日（星期六、日）在基隆舊火車站內大廳舉辦「熊本縣物產展」，每天穿插3場次的熊本熊表演、2場次的民謠演出，以及日本茶講座、燈心草杯墊製作體驗活動。

熊本縣物產展現場展售有迷你鯛魚燒、大判燒、玉綠茶、睡蓆、白柚果凍等熊本熊相關商品。

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  • 日本熊本熊與基隆鷹雄去年一起尬舞（記者盧賢秀攝）

    日本熊本熊與基隆鷹雄去年一起尬舞（記者盧賢秀攝）

  • 日本熊本縣物產展18日起在台鐵舊基隆站內登場（記者盧賢秀攝）

    日本熊本縣物產展18日起在台鐵舊基隆站內登場（記者盧賢秀攝）

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