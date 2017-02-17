義20萬桶核廢倒台海？ 原能會初步調查出爐

義大利國會解密軍情局資料顯示，在1990年代曾有海運商非法將核廢料傾倒在台灣附近海域，原能會調查後認為，應屬「未經確認之情事」。（資料照，鄭麗君辦公室提供）

2017-02-17 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕有關外電指有義大利貿易商，1990年代於台灣海域傾倒核廢料20萬桶，原能會調查結果今日出爐，原能會表示，雖然對本案真實性雖存疑，但無法完全排除其可能性。

有關外電指出，義大利貿易商於台灣海域傾倒核廢料20萬桶一事，原能會今天在網站上公布初步調查結果。原能會表示，依國際原子能總署的技術報告，包含日本、韓國、美國、俄羅斯（含前蘇聯）等國，都曾在北太平洋從事核廢料海拋作業，但未發現有在台灣附近海域海拋的情事，我國也從未有核廢料海拋作業，認為外電所報應屬「未經確認之情事」。

原能會專案小組初步查證，質疑該報導有可能是義大利軍情局錯置當年台電規劃運送20萬桶核廢料到北韓之事；不過原能會稱依目前掌握之訊息，仍無法完全排除外電報導之可能性。

原能會調查顯示，台灣海域海水及海產，歷年放射性分析皆正常，但認為有必要成立跨部會調查小組，進行後續的情資蒐集分析，及台灣海域的輻射監測調查作業；原能會強調，在本案真實性尚未完全定論之前，最直接有效的調查作法為執行海洋監測，掌握台灣海域的輻射狀況。

原能會預定於2月24日下午邀集公民團體辦理「公眾參與平台會議」，將在會議中說明「外傳核廢料傾倒台灣海域」的初步查證結果，有興趣民眾可至原能會官網線上報名。

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原能會公開「外傳核廢料傾倒台灣海域案」初步查證報告