真心不騙！ 灣生阿嬤回台尋根 淚見父親紀念碑

2017-02-17 15:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕儘管日前《灣生回家》作者田中實加被踢爆身分造假引發喧然大波，但歷史故事不容遺忘。已高齡81歲的日本灣生梅內杉枝今天來台尋根，至出生地杉林鄉探訪兒時回憶，還前往父親生前在台灣建設時所留下的紀念碑悼念，一圓尋根夢。

梅內杉枝說，她的父親熊谷茂作是日本島根縣人，當時，島根是一塊貧瘠之地，日本殖民台灣後，鼓勵當地人前來台灣開墾，父親16歲便來台發展，奮鬥多年後，還當上杉林庄長（鄉長）；父親在台灣娶妻落地生根，住了42年，連同她共生下11位子女，她是排行最小的么女，在台灣讀到小學二年級，因日本戰敗才跟著家人回到日本。

梅內杉枝的父親回到日本後，沒多久便因病去世，兄姐們和她時常回憶起過去在台灣生活的點滴，大家也常叨念要回來台灣走一走，但始終沒有成行；隨著時間過去，兄姐們陸續辭世，同輩人只剩她還活著，前年梅內杉枝的女兒看到《灣生回家》這部紀錄片後，便鼓勵她趁現在身體還行，趕快來台灣走一走，因此沉澱在心裡多年的夢想，終於能夠實現。

梅內杉枝和女兒昨天抵台後，今天一早在旅行社及杉林區長鍾炳光的陪同下，前往當時父親興建的月眉吊橋（現已改建為橋樑）紀念碑下，追憶父親生前的對台的建設貢獻，還回到以前的舊家看看，只不過，當時的舊家現今已成一塊空地，只剩下地上還有一點點斑駁的舊牆痕供她追憶。

「台灣是我的第二故鄉！」梅內杉枝透過翻譯指出，雖然已找不到過去生活的痕跡，但能夠趁她身體硬朗，有機會回來台灣看看以前生活過的地方，讓她一圓多年來的夢想，這趟旅程相當值得。