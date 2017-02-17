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全國家禽禁宰7天 雲林屠宰場備貨2倍

2017-02-17  14:48

〔記者林國賢／雲林報導〕全國家禽禁宰禁運7天，雲林縣長李進勇中午視察斗南昇樺食品公司，感謝業者配合國家禁宰政策；昇樺食品董事長吳裕田表示，備貨量是平常2倍，暫不影響供貨。

李進勇指出，雲林縣家禽飼養戶約1700場，飼養量約1300萬隻，全縣家禽屠宰場共有15家，每日最高屠宰量3、40萬隻，禁宰政策對業者造成不小影響，但為配合中央防疫措施，請業者與禽農配合禁運禁宰令。

李進勇指出，休宰期間各屠宰場仍應加強場區、進出車輛清潔消毒，防範病毒散播。

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  • 休宰期間屠宰場加強環境衛生管理。（記者林國賢攝）

    休宰期間屠宰場加強環境衛生管理。（記者林國賢攝）

  • 雲林縣長李進勇（前右）視察屠宰場休宰，籲業者配合防疫政策。（記者林國賢攝）

    雲林縣長李進勇（前右）視察屠宰場休宰，籲業者配合防疫政策。（記者林國賢攝）

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相關關鍵字： 禁宰令 禁宰禁運 禽流感
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