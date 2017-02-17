竹市青草湖湖光山色茶花艷 幸福果醬搶鮮嚐

玻璃藝品與鮮豔花朵，在無敵湖景的襯托下更有濃妝豔抹兩相宜之美。（記者蔡彰盛攝）

2017-02-17 14:24

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕許多遊客喜歡倘佯竹市青草湖的美麗湖面景致，這幾天的盛開茶花又為青草湖增添許多豐富色彩，「2017新竹茶花設計展」今天起到19日在青草湖舉辦，重新定位茶花在居家生活中的美學概念，讓民眾不僅能夠細心品味與鑑賞茶花之美，更在品味之餘營造茶花居家美學。

本次新竹茶花設計展除由新竹市政府與茶花園藝研究學會共同主辦外，還邀請花藝設計學會與玻璃工坊首次結合新竹兩大特色產業玻璃、茶花，為設計展形塑嶄新意象，透明如水晶的玻璃藝品，插上嬌美鮮嫩的花朵，除了凸顯出茶花的清新脫俗外，在無敵湖景的襯托下更有濃妝豔抹兩相宜之美。

除結合新竹兩大特色產業外，台大生物資源暨農學院實驗林管理處共同發表茶花的幸福果醬，也就是新那蒙辛蒂茶花果醬，結合茶花及蘋果熬煮濃縮，讓茶花、果香源源不絕於口中擴散開來，成為現場最夯的茶花產品。

新竹市議會副議長許修睿表示，如果還沒去過湖光山色、難忘鳳凰橋的的青草湖，也還沒體驗過在茶花園或茶花道間漫步的感受，那麼趁週日前可到青草湖「跟茶花來一場艷遇」，展出期間只要手機拍攝上傳新竹茶花設計展粉絲專區，將獲得免費茶花苗。