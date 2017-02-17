水源國小「故事農倉圖書館」打造美學校園空間

2017-02-17 14:12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅上午參訪水源國小特色圖書館，肯定其「故事農倉圖書館」作為「新校園運動」典範，使用木頭地板和低書櫃打造舒適的閱讀空間，農倉造型更融入周圍田園。林智堅表示市府將持續推廣「新校園運動」，讓美學融入校園空間，打造更多、更好的知識遊樂地。

林智堅與孩子共同參與圖書館猜燈謎等活動，體驗「故事農倉圖書館」的溫馨空間，他十分肯定「故事農倉圖書館」作為「新校園運動」典範，將美學引入校園，讓孩子生活在美學空間中。此外，他也表示爭取充足經費，邀請學校、家長及社區共同規劃校園空間，和以孩子為主體等都是「新校園運動」重要精神。

水源國小圖書館原本使用長達30年，有漏水等問題，於103年11月改建啟用，重新設計的「故事農倉圖書館」採用木頭地板、用甘蔗木片做成牆壁和後半部傾斜屋頂，農倉造型融入周圍自然景觀，成為孩子下課後搶先報到的知識遊樂地。

「我最喜歡坐在大階梯上面看書，涼涼的風吹進來好舒服！」學童們說「繪本區」的木頭階梯造型，寬階梯的設計讓大家可以輕鬆坐臥，教育處表示，「故事農倉圖書館」從孩子的角度出發，打破傳統冰冷的空間設計，連借閱櫃台都特別設計低尺度，讓管理員跟孩子的互動更加平等親近，空間設計連續開放，每個孩子都可以用最舒服自在的姿勢看書，讓孩子因此愛上閱讀。