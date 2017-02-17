| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

洗腎者福音 洗腎廔管壓力偵測止血裝置發明問世

2017-02-17  15:19

［記者劉婉君／台南報導］高雄榮總台南分院腎臟內科與南台科大電機系合作，花費半年時間研發「溫控式洗腎廔管壓力偵測止血裝置」，獲得2016高雄KIDE國際發明暨設計展金牌，將進入人體試驗，未來預計與另一項金牌獎發明脫針漏血感測智慧貼片結合，提供洗腎者更智慧的照護。

高榮台南分院腎臟科主任吳名瑞表示，「溫控式洗腎廔管壓力偵測止血裝置」，主要是利用壓力感測智慧貼片，在加壓止血時，可以偵測到所施壓力，於裝置面板顯示數值，以藉此調整加壓力道，找出最適當的壓力值。另外，裝置內建的致冷元件，可讓加壓點的皮膚表面溫度降低，加速止血效果。

吳名瑞說，該套系統目前正在修改顯示面板的體積，下一步將展開人體試驗，約1年至1年半後可使用在臨床上，未來也能整合資料通訊技術，提供多方面監控與醫護人員和病患的隨身警示，增進洗腎廔管的照護品質。

院方昨天由院長王志龍、吳名瑞等醫護人員，與南台科大副教授杜翌群的研究團隊代表邱緯翔、蔡志茂、李齊共同發表。

相關影音

廣告
  • 高雄榮總台南分院腎臟內科與南台科大電機系合作，研發「溫控式洗腎廔管壓力偵測止血裝置」。（記者劉婉君攝）

    高雄榮總台南分院腎臟內科與南台科大電機系合作，研發「溫控式洗腎廔管壓力偵測止血裝置」。（記者劉婉君攝）

  • 「溫控式洗腎廔管壓力偵測止血裝置」發明是由高雄榮總台南分院腎臟內科與南台科大電機系合作研發。（記者劉婉君攝）

    「溫控式洗腎廔管壓力偵測止血裝置」發明是由高雄榮總台南分院腎臟內科與南台科大電機系合作研發。（記者劉婉君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 洗腎
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：洗腎者福音 洗腎廔管壓力偵測止血裝置發明問世


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.