洗腎者福音 洗腎廔管壓力偵測止血裝置發明問世

2017-02-17 15:19

［記者劉婉君／台南報導］高雄榮總台南分院腎臟內科與南台科大電機系合作，花費半年時間研發「溫控式洗腎廔管壓力偵測止血裝置」，獲得2016高雄KIDE國際發明暨設計展金牌，將進入人體試驗，未來預計與另一項金牌獎發明脫針漏血感測智慧貼片結合，提供洗腎者更智慧的照護。

高榮台南分院腎臟科主任吳名瑞表示，「溫控式洗腎廔管壓力偵測止血裝置」，主要是利用壓力感測智慧貼片，在加壓止血時，可以偵測到所施壓力，於裝置面板顯示數值，以藉此調整加壓力道，找出最適當的壓力值。另外，裝置內建的致冷元件，可讓加壓點的皮膚表面溫度降低，加速止血效果。

吳名瑞說，該套系統目前正在修改顯示面板的體積，下一步將展開人體試驗，約1年至1年半後可使用在臨床上，未來也能整合資料通訊技術，提供多方面監控與醫護人員和病患的隨身警示，增進洗腎廔管的照護品質。

院方昨天由院長王志龍、吳名瑞等醫護人員，與南台科大副教授杜翌群的研究團隊代表邱緯翔、蔡志茂、李齊共同發表。

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