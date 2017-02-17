陳沂又挨轟！PO文道歉坦言「歧視長很醜的人」...
2017-02-17 15:29
陳沂近日因「女權」言論掀論戰，她為此憤而封鎖許多意見不合的網友，也因而惹來不少罵聲。陳沂昨日在臉書上致歉。（圖擷自陳沂臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕個人風格鮮明、發言犀利的女主持人陳沂，因為一番「女權」的發言，在網路上又掀起一波論戰，陳沂挨轟並且封鎖了許多和她意見不合的網友，昨晚，她為自己的論述道歉，並且坦言自己的缺點，「會外表歧視，覺得某些人長很醜」。
陳沂因發表了「女權被宣揚久了，就會覺得女權最大，男權在這樣的情況下開始被打壓。譬如我們女生被性騷擾社會集體公憤，但男生也會被性騷擾啊，卻好像沒什麼人在乎」的言論，招來許多罵聲及糾正，網友回應：「你所謂的男性被性騷擾沒什麼人在乎跟女性主義根本沒有任何關係好嗎。跟男性被賦予應該要陽剛被摸幾下沒有關係的刻板印象才有關，而這也剛好是女性主義要拆解的。」
一連串的論戰，讓陳沂一怒之下封鎖許多網友，但她昨晚仍為自己的發言PO文道歉。陳沂解釋，她只是認為「無論任何族群都應該要被公平對待，不要有歧視，不要有先入為主的刻板印象」，卻又坦言「我希望如此，自己卻沒有做到」。陳沂說：「我會外表歧視，覺得某些人長很醜，儘管我知道長相是天生無法選擇的，我盡可能告訴自己不可以這樣，但對於某些我討厭的人卻會真心覺得他好醜。」
文末，她寫道：「謝謝大家的指教，這真的幫我上了一課。我覺得這一課是更誠實的面對我就是這樣，如果要說我歧視、有偏見或是蕩婦羞辱，通通接受，我確實有也真的是！」
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