豬哥亮女兒謝金晶 包場招待老人看「大釣哥」

豬哥亮女兒謝金晶與友人包場，招待雲林的弱勢老人看父親主演的「大釣哥」。（記者詹士弘攝）

2017-02-17 14:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕豬哥亮女兒謝金晶今天在斗六中華影城「包場」，招待雲林縣300名弱勢老人看「大釣哥」，也代替豬哥亮關懷在地弱勢老人；家住二崙、今年67歲的鍾姓老翁表示，這輩子第一次進電影院看電影，真的很高興。

謝金晶與「世間情」演員董舜豪今天早上到斗六中華影城，與華山基金會照顧的300名弱勢老人家一起看父親豬哥亮主演的「大釣哥」，除支持父親演的電影外，也期待能拋磚引玉，吸引更多企業及善心人士投入關懷弱勢的公益活動。

謝金晶表示，過完年後剛好有空檔時間，可以和朋友一起來做公益，很榮幸能與華山基金會一起做這件事情，號召大家，有錢出錢，有力出力，回饋社會，看到老人家看爸爸的電影，聽到他們的笑聲及滿足的笑容，自己也很開心。

現場共開3個廳，多數老人不是沒進過電影院，不然就是很久沒看過電影，對能到電視院看電影，特別是豬哥亮演的賀歲片，都興奮不已。