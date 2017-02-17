刁民投訴 網友「柯P上身」神回應 激似度破表
2017-02-17 14:53
對於網上PO出的市長信箱投訴案，網友模仿柯P口吻，提出2步驟改善停車場廁所衛生紙太硬的問題。圖為台北市長柯文哲。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕有事嗎？1名網友在《爆料公社》張貼1張北市市長信箱收到的〈某停車場的廁所衛生紙太硬〉申訴函，要求市府儘速改善，讓人超傻眼。有網友模仿柯P口吻提出改善2步驟，宛如「柯P上身」，網友大讚「柯P的稿都你寫的吼！」、「好有臨場感喔」。
來信內容提到，「某區某地下停車場的廁所衛生紙，比一般捲筒式衛生紙硬多了，擦了屁股很痛」，質疑即使政府財政困難，「也不應提供這麼硬的衛生紙吧？請儘速改善」，原PO好奇發問，「市長您會怎樣回答？（遞麥）」
雖然無法釣出本尊回應，但有網友認真思考揣摩，要是柯P會怎麼答覆：「我想這樣啦，我們先成立一個『衛生紙硬度真相調查小組』，先全面清查全台北市公廁衛生紙的硬度，因為我們要科學化的管理嘛，先建立起這個大數據。第二步，就是再找專業人士跟學者專家，成立『台北市公廁衛生紙柔軟度標準及管制委員會』，將前面收集起來的大數據，去研究還有試驗實際擦屁股的感覺和舒適度，這個我是醫生，就像我們也是這樣臨床實驗的精神，來解決問題」。激似度破表、吸引一票人按讚。
另外，就這位「刁民」的誇張申訴行徑，多數網友認為超無理，直言「連衛生紙也投訴」、「87分，不能高了喔」；還有網友大酸，「我想她或是他應該是被捅破皮流血，所以比較脆弱，大家就體諒他一下吧」、「不能因為衛生紙比你懶叫還硬就亂投訴啦！」。
另有人無奈表示，「沒辦法，換太好的衛生紙會被你們這些刁民幹走啊」；部分網友則怒嗆，「我都自備衛生紙，自己不自備衛生紙，吵什麼吵？投訴市長信箱，有事欸」。
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