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高麗菜便宜 鄉下又見家庭主婦曬菜

2017-02-17  13:19

〔記者陳燦坤／雲林報導〕高麗菜量產，農曆過年後價格依舊便宜，鄉下不少家庭主婦著手曬高麗菜乾，既可延長保存期限，同時在菜價高漲也可以充當蔬菜，減少平日開支，或運到巿場出售補貼家用。

去年入冬以來高麗菜價格偏低，即使農曆過年吃火鍋的旺季消化不少菜量，但目前產地高麗菜價格依舊便宜，部分零售巿場還可見到農民載送高麗菜兜售，鄉下則又出現曬高麗菜的景象，許多家庭主婦將菜葉一片片攤開，鋪在地上曝曬，散發著一股淡淡的香味。

林姓婦人表示，經過曝曬的高麗菜可以保存一年，未來菜價高漲，這些菜乾便能夠取出加菜，省下買菜支出，同時高麗菜乾是熬大骨湯的最佳食材，頗受不少消費者喜愛，過剩的菜乾則可送到巿場販售，增加家庭收入。

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  • 高麗菜價格便宜，鄉間又見婦人曬菜乾景象。（記者陳燦坤攝）

    高麗菜價格便宜，鄉間又見婦人曬菜乾景象。（記者陳燦坤攝）

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