媒合閒置農地種黑豆 活化沿海土地並增加就業機會

2017-02-17 13:26

〔記者陳燦坤／雲林報導〕位在風頭水尾的口湖真有生產黑豆！金湖休閒農業發展協會媒合小農，活化閒置農地，引進旱作黑豆栽種，最近終於順利採收，同時栽種過程灌溉用水量大幅降低，有助於改善地層下陷。

緊鄰金湖休閒農業發展協會的閒置農地，最近開始採收黑豆，許多居民感到訝異，為何在風大等天然條件欠佳的環境，竟然可以栽種出目前台灣視為養生食品的黑豆，金湖休閒農業發展協會坦言，當初就是看到這一處荒廢二十餘年的農地雜草叢生相當可惜，又考量重新復耕需抽取地下水灌溉作物，可能加劇地層下陷危機，經過多方查訪，得知台灣最熱門的養生食品黑豆是旱作便著手媒合耕種。

去年協會找到小農郭明源以無毒農業栽種黑豆，這幾天總算熟成採收，透過協會架設平台促銷，並設法引進更多適合口湖栽種的雜糧活化閒置農地，鼓勵年輕人返鄉謀生。