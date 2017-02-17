南部暖陽高照 高雄內門中午達28.6度

暖陽高照、南部回暖，中午12點高雄最高溫出現在內門地區的28.6度，市區則有26.5度。，讓人感覺春天腳步近了。（記者黃志源攝）

2017-02-17 13:47

〔記者黃志源／高雄報導〕南部天氣持續回暖且穩定，今天高雄地區仍是晴朗好天氣，據氣象局觀測資料，中午12點高雄最高溫出現在內門地區28.6度，市區則有26.5度。連日來高雄地區暖陽高照、氣溫都突破26度，讓人感覺春天腳步近了。

但氣象達人彭啟明上午在臉書上說，下週三晚上到下週四，北方又再度有冷空氣南下，預計一開始會有些水氣通過，溫降的過程中伴隨雨勢，中部以北會很明顯，中南部雲量也會增多，接下來到週五轉乾；下週四、五是這波溫度下滑，同時溫度較低的時候，預計在下週末才會緩回溫。

彭啟明預估，這波強度應該不及於上一波預期會到十度的低溫，會高出2至3度，但溫度的落差，尤其下週二、三偏暖的天氣，直接從春暖花開的舒適天氣、打回到冬天的型態，雖然不那麼冷，但還是相對有溫度落差感覺的型態。

暖陽高照，全家大小趁好天氣出門逛逛。（記者黃志源攝）