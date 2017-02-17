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越籍婦買菜丟車 警助尋獲

2017-02-17  13:30

〔記者邱俊福／台北報導〕1名越南籍黎氏婦人，日前到北市信義區吳興市場內購物時，騎乘的機車，不翼而飛，認為遭竊，經向轄區北市警信義分局吳興街派出所報案後，警員先安撫著急的黎氏婦人，隨後根據機車特徵搜尋，順利尋獲，發現原來只是忘記停放地點，也讓越南籍黎氏婦人不好意思，頻頻致謝。

警方說，本週二下午，越籍黎氏婦人剛剛到吳興市場內購物時，將其機車停放在吳興街177巷內，買完菜、出菜市場後發現其機車不翼而飛，因在附近找尋未果，遂尋求協助。

吳興街派出所備勤警員歐大維、許晉耀接獲報案後到場，先安撫著急的報案人，並且詳細詢問其機車的車號、顏色及車款等資料，因報案人並非住在吳興市場附近，研判應是忘記車輛停放位置，遂在附近找尋近20分鐘後，終於在莊敬路285號前發現該婦女的機車。

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  • 警方協助越南籍黎氏婦人找到機車（記者邱俊福翻攝）

    警方協助越南籍黎氏婦人找到機車（記者邱俊福翻攝）

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