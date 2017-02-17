掩埋場轉型太陽能電廠 柯P：非核家園不能只是口號

台北市長柯文哲（右2）17日出席「台北能源之丘—福德坑環保復育園區太陽光電系統」啟用典禮，與大同公司董事長林蔚山（左2）、總經理林郭文艷（左1）一同完成啟動儀式。（記者黃耀徵攝）

2017-02-17 13:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕「台北能源之丘」座落北市福德坑環保復育園區，是北市、也是全國首座由掩埋場轉型為太陽能電廠，市長柯文哲今早出席太陽能電廠啟用儀式，宣告正式啟用，柯文哲表示，非核家園是一個理想，但不能只是喊喊口號，這將是北市推動綠色能源的榜樣，未來會持續用此模式發展。

環保局指出，台北能源之丘去年9月施工、12月完工，1月10日正式開始供電，目前已經供應15.3萬度。該土地由北市府提供，大同公司（公開招標）負責建構太陽能光電板，電力賣給台電公司，未來每個月10%電力收入回饋給市府當租金，估計整年發電量最高達200萬度，市府每年有100萬元的收入。

柯文哲說，能源之丘是全國第一個大規模綠色能源發電設施，接下來也會比照現有模式，在北市所有公家機關屋頂建置太陽能光電板，目前分為南北兩區建置，施工單位也是大同公司。

環保局表示，目前著手推動能源之丘第二期計畫，針對南港區山豬窟掩埋場的山水綠生態公園，也比照福德坑設置太陽光電的可行性，由於山豬窟位處山凹，日照較不充足，正在規劃找適合地點，可望在今年底對外招標，最快明年啟用，初步推出年發電量約100萬度。

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