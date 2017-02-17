| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

掩埋場轉型太陽能電廠 柯P：非核家園不能只是口號

台北市長柯文哲（右2）17日出席「台北能源之丘—福德坑環保復育園區太陽光電系統」啟用典禮，與大同公司董事長林蔚山（左2）、總經理林郭文艷（左1）一同完成啟動儀式。（記者黃耀徵攝）

2017-02-17  13:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕「台北能源之丘」座落北市福德坑環保復育園區，是北市、也是全國首座由掩埋場轉型為太陽能電廠，市長柯文哲今早出席太陽能電廠啟用儀式，宣告正式啟用，柯文哲表示，非核家園是一個理想，但不能只是喊喊口號，這將是北市推動綠色能源的榜樣，未來會持續用此模式發展。

環保局指出，台北能源之丘去年9月施工、12月完工，1月10日正式開始供電，目前已經供應15.3萬度。該土地由北市府提供，大同公司（公開招標）負責建構太陽能光電板，電力賣給台電公司，未來每個月10%電力收入回饋給市府當租金，估計整年發電量最高達200萬度，市府每年有100萬元的收入。

柯文哲說，能源之丘是全國第一個大規模綠色能源發電設施，接下來也會比照現有模式，在北市所有公家機關屋頂建置太陽能光電板，目前分為南北兩區建置，施工單位也是大同公司。

環保局表示，目前著手推動能源之丘第二期計畫，針對南港區山豬窟掩埋場的山水綠生態公園，也比照福德坑設置太陽光電的可行性，由於山豬窟位處山凹，日照較不充足，正在規劃找適合地點，可望在今年底對外招標，最快明年啟用，初步推出年發電量約100萬度。

相關影音

廣告
  • 台北市長柯文哲（左2）17日出席「台北能源之丘—福德坑環保復育園區太陽光電系統」啟用典禮，與大同公司董事長林蔚山（右3）、總經理林郭文艷（右2）一同完成揭牌儀式。（記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲（左2）17日出席「台北能源之丘—福德坑環保復育園區太陽光電系統」啟用典禮，與大同公司董事長林蔚山（右3）、總經理林郭文艷（右2）一同完成揭牌儀式。（記者黃耀徵攝）

  • 台北市長柯文哲（右）17日出席「台北能源之丘—福德坑環保復育園區太陽光電系統」啟用典禮，會中聽取環保局長劉銘龍（左）解說。（記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲（右）17日出席「台北能源之丘—福德坑環保復育園區太陽光電系統」啟用典禮，會中聽取環保局長劉銘龍（左）解說。（記者黃耀徵攝）

  • 「台北能源之丘」座落在台北市福德坑保育復育園區，是全國第一座完工發電的掩埋場太陽能電廠。（記者黃耀徵攝）

    「台北能源之丘」座落在台北市福德坑保育復育園區，是全國第一座完工發電的掩埋場太陽能電廠。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 口號 太陽能 太陽能電廠 掩埋場 柯文哲 轉型 非核家園
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：掩埋場轉型太陽能電廠 柯P：非核家園不能只是口號


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.