氣候異常打亂杜鵑花節 柯文哲：開花還是要看上天
2017-02-17 13:34
〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府與台灣大學合辦的「杜鵑花節」，將在3月1日登場，但近來氣候異常，打亂杜鵑花期出現晚開現象，避免活動漏氣，市府加購杜鵑花與盆栽。對此，市長柯文哲今早出席太陽能電廠活動時受訪時說，種（花）是會種，但開花還是要看上天。
柯文哲說，因為他是台大畢業，台大正好有個杜鵑花季，因此台大與市府有聯繫，希望杜鵑花季能與市府配合，計畫種植杜鵑花一路從仁愛路、新生南路到羅斯福路，鄰近的大安森林公園也種了許多杜鵑花。
柯文哲強調，種是會種，開花還是要看上天，但市府會配合台大杜鵑花季，塑造一種杜鵑花的意象。在場媒體問市府是否有買花球？柯解釋，不是買花球，而是花盆設計，也強調杜鵑花是北市市花，也是台大校花，會辦好杜鵑花季活動。
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