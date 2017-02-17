北市水土保持計畫公開透明 線上查詢系統改版囉！
2017-02-17 13:15
北市水土保持計畫查詢系統。（圖：北市政府工務局大地工程處提供）
〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北市政府工務局大地工程處推出改版「北市水土保持計畫查詢系統」，讓民眾掌握北市山坡地水土保持計畫資訊，即日起上線，民眾可從台北市政府工務局大地工程處網站點選「便民服務」項下「水保計畫查詢」即可連該查詢系統。
大地處審查管理科科長方偉說明，最新台北市水土保持計畫查詢系統包含「坡地資訊」、「水保計畫」及「規費試算」三大功能，只要鍵入每筆土地地籍資料，就能查出該筆土地是否位於山坡地範圍、有無水土保持計畫及試算山坡地水土保持計畫相關規費 。
大地處審查管理科表示，此系統一開始是內部作業的管理系統，2015年1月開放民眾查詢服務，現增加「水土保持申請案件審查歷程」此項新功能，申請人可查詢案件審查進度；此外，「規費試算功能」可查詢個案所需山坡地開發利用的回饋金資訊，北市工務局歡迎民眾至北市水土保持計畫查詢系統查詢，網址：http://tcgeswc.taipei.gov.tw/index_new.aspx。
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