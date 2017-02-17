家禽庫存量約3天 柯文哲：調度豬、牛肉供應

2017-02-17 12:21

〔記者蔡亞樺／台北報導〕禽流感疫情拉警報，農委會宣布今天起全國實施家禽禁宰禁運7天的措施。台北市長柯文哲今早出席北市掩埋場太陽能電廠啟用活動時表示，配合行政院命令去執行，北市庫存量大概有3天，因此要調度豬、牛肉的供應量，補足市場需求，這部分會做調度。

農委會經呈報行政院後，農委會主委林聰賢昨宣布，從今天凌晨零時起，全國家禽「禁宰、禁運」7天，至2月24日上午零時止，室內飼養且直接送到屠宰場的白肉雞，以及1日齡的雛雞不在此限，禽類蛋品必須經過洗選或燻蒸消毒，並附上獸醫師開立證明書者，才可輸運販售。