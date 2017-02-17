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宜縣國光客運老舊 8月前汰換20輛低地板公車

2017-02-17  12:09

［記者林敬倫／宜蘭報導］在宜蘭縣內行駛的國光客運大型巴士，由於車型老舊，有民眾認為，進入巴士需要爬3、4層階梯，對老人及幼童而言非常不便，縣政府表示，相關改善計畫均已在進行，預計8月前可先汰換20輛舊公車，引進對老人、幼童較友善的低地板公車。

目前在縣內行駛的國光客運大型巴士約有50輛，主要跑省道幹線及縣內觀光路線，但存在車齡過高，及對老弱婦孺不友善等問題。縣政府表示，已向交通部爭取補助經費，預計8月前可先汰換20輛。

縣政府指出，未來計畫每年逐步汰換，最快3年內可全部汰換完成，希望能藉此提升公共運輸服務，讓縣民有更舒適的搭車環境。

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  • 宜蘭縣政府預計今年8月前，可汰換20輛國光客運大型巴士。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣政府預計今年8月前，可汰換20輛國光客運大型巴士。（記者林敬倫攝）

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