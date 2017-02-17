搶進全中運 桃市中小學運動會選手全力以赴
2017-02-17 12:18
中小學聯合運動大會在市立體育場舉行，圖為選手奮力跳遠畫面。（記者謝武雄攝）
［記者謝武雄／桃園報導］為期4天桃園市中小學聯合運動大會今天在市立體育場、市立游泳池登場，超過200所學校、3000多位選手參賽，大會將選出全中運選手，參賽者莫不全力以赴；市長鄭文燦主持開幕典禮時表示，去年全中運，桃園締造44金、46銀、46銅佳績，排名全國第5，針對全中運前3名選手，每月提供4000元至1萬2000元不等補助金，1年預計投入1700萬元經費培訓選手。
中小學聯合運動大會分成小男、小女、國男、國女、高男、高女等六組，比賽項目包含跳高、跳遠、壘球擲遠、鉛球、跑步、接力、跨欄等田徑比賽，至於游泳於今天起連續3天在市立游泳池舉行。
市府體育局表示，今年的全中運於4月22日至27日在彰化縣舉行，其中，中小學校聯合運動大會得獎者將代表桃園市隊參賽，由於中小學校聯合運動大會只有田徑、游泳項目，另外體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、柔道、跆拳道、空手道、舉重、射箭、射擊、角力、拳擊、武術、木球等15項比賽，另由單項委員會辦理選拔賽。
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