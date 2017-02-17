回饋！世展會關懷學子樂當課輔志工

2017-02-17 12:14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今年19歲就讀於大學2年級的世界展望會關懷學子小祥，因家庭經濟狀況不佳，自97年開始接受世界展望會關懷。但小祥不因此氣餒，反而抱持著回饋社會精神，擔任世界展望會的課輔志工，幫助其他孩子學習。

小祥因國小時父親過世，母親為來自印尼的新住民配偶，由於語言不熟悉在工廠謀職，靠著一個月不到2萬元的薪水養家活口，相當辛苦。世展會得知後，介入協助提供小祥教育扶助金，讓小祥可以不用擔心繳不出學費。

「希望能回饋社會，讓世界變得更不一樣」，小祥除了認真讀書，不讓媽媽擔心，他更主動向世展會志工表明想在課餘閒暇之際擔任課輔志工意願，陪伴來自弱勢家庭的學生完成課業，認真投入公益讓人感動。