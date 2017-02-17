傳統市場沒冰箱存貨 禽肉業者嘆被迫休息

2017-02-17 12:02

〔記者張菁雅／台中報導〕今天起全國家禽禁宰禁運7日，台中市傳統市場仍可見到電宰雞肉、鴨肉，都是昨晚宰殺完成，因傳統市場沒有冷藏設備，雞肉攤商說，接下來無法營業，要勒緊褲帶。而販賣烤雞、烤鴨的攤商也說，貨源減少1/3，打算自下週一起休息4天。

台中市第五市場販賣放山雞的黃姓攤商表示，農委會說可以販售庫存雞肉，但庫存的多半是冷凍1、2週以上的肉品，傳統市場沒有冷藏設備，怎麼賣冷凍過的肉？現在天氣變熱，冷凍雞肉放到中午一定壞掉；今天還有昨晚電宰的雞肉可賣，明天起，恐怕就不能做生意，只能勒緊褲帶。他也抱怨，農委會補助雞農損失，但下游的雞販卻無人關心。

「大方烤雞」在第五市場賣烤雞、烤鴨以有40多年，攤商說，第一次碰到禽流感疫情這麼嚴重，昨天知道禁宰禁運家禽的消息後，趕緊叫貨備用，但上游給的量少了1/3，另一方面，因為最近買氣減少1/3，也不敢囤太多量，擔心接下來幾天沒人買，所以打算叫2天的貨，賣到週日，下週一開始可能要連休4天。