到新北市圖量雲端血壓 還有免費銀髮健康課
新北市圖總館與板橋亞東醫院合作，從2月起規劃一系列的樂齡「Health健康+」免費課程，並於圖書館設置血壓機，可直接將血壓資料上傳至亞東醫院雲端，串連醫囑。（記者葉冠妤攝）
〔記者葉冠妤／新北報導〕亞東醫師開講，新北市圖銀髮健康教室開課囉！新北市立圖書館總館與板橋亞東醫院攜手合作，針對老年健康需求開設銀髮健康教，從2月起規劃一系列的樂齡「Health健康+」免費課程，傳授銀髮族照護、飲食保健、慢性病防治知識、銀髮族養生保健秘訣等，並於圖書館設置雲端血壓機，可直接將血壓資料上傳至亞東醫院雲端，串連醫囑，還可透過APP掌握健康資訊，全方位照顧樂齡長輩！
新北市圖結合亞東醫院社區健康發展中心與明倫基金會，推出樂齡「Health健康+」講座，由亞東醫院醫師主講養生保健與健康資訊，課程內容包括下肢靜脈曲張、預防骨質疏鬆、保健站─血壓血糖測骨密、三高飲食如何吃得美味又健康、失智照護、如何治療睡眠障礙等，首場將於2月21日（二）由亞東心臟血管外科專任主治醫師蔡坤成主講「下肢靜脈曲張」。
此外，市圖總館一樓設置雲端血壓機，民眾能將血壓量測數據透過APP，即時上傳至亞東醫院雲端資料庫，讓醫護人員可即時監看追蹤，還可透過隨身健康卡與行動APP，進行健康管理。另搭配健康書展，挑選銀髮族所關心的健康資訊，推薦銀髮長者借閱，豐富老人家的精神生活。
新北市立圖書館長高鵬表示，為打造友善高齡者的閱讀環境， 除於2樓樂齡資源區設置適合銀髮讀者使用的桌椅、書刊報紙，並提供檯燈放大鏡、彩色擴視機等輔具，更有銀髮數位互動資訊站，提供銀髮讀者相關保健、北區醫療院所、老人福利等相關資訊，與互動體感體適能遊戲。
有關樂齡「Health健康+」結合健康新知與保健站詳細資訊，可至新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw），洽詢電話：29537868分機8010李小姐。
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標題：到新北市圖量雲端血壓 還有免費銀髮健康課
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