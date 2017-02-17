家禽禁宰運令下 中壢雞料理業者哀號：無雞可賣

2017-02-17 11:54

〔記者周敏鴻／桃園報導〕農委會宣布從今天開始家禽禁宰、禁運7天，桃園市中壢區專賣雞料理的「大公雞」、「春川草雞」業者，上午拉起白布條高呼「政府無感，人民無奈」抗議，「大公雞」業者陳星文說，店內只剩1天的冷凍雞庫存量，未來數天的雞隻來源在哪，還是個大問號！

因禽流感疫情，讓消費者對於雞料理卻步，「春川草雞」估計營業額跌了3成，「大公雞」、「大母雞」等專賣雞料理的店家更慘，跌了近7成。

陳星文說，「大公雞」每天要賣200隻烏骨雞或土雞，店內只剩下1天的冷凍雞庫存，如今政府突然宣布禁宰、禁運，根本就是罔顧業者的生計。他無奈只能到處調用冷凍雞隻，雖原來每公斤140元的價格，已經飆漲到160元，還是買不到雞隻，非常憂心近日就會出現經營問題。

陳星文建議政府，應該要讓每天供應的冷凍雞隻與受疫情影響的狀況等數據透明化，讓業者可以擬定因應之道，也應該加強宣導，讓消費者建立起烹調時只要煮熟，就不用過度擔心禽流感疫情的正確觀念，以免造成不必要的恐慌。