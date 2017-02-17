家禽禁宰運令下 中壢雞料理業者哀號：無雞可賣
2017-02-17 11:54
〔記者周敏鴻／桃園報導〕農委會宣布從今天開始家禽禁宰、禁運7天，桃園市中壢區專賣雞料理的「大公雞」、「春川草雞」業者，上午拉起白布條高呼「政府無感，人民無奈」抗議，「大公雞」業者陳星文說，店內只剩1天的冷凍雞庫存量，未來數天的雞隻來源在哪，還是個大問號！
因禽流感疫情，讓消費者對於雞料理卻步，「春川草雞」估計營業額跌了3成，「大公雞」、「大母雞」等專賣雞料理的店家更慘，跌了近7成。
陳星文說，「大公雞」每天要賣200隻烏骨雞或土雞，店內只剩下1天的冷凍雞庫存，如今政府突然宣布禁宰、禁運，根本就是罔顧業者的生計。他無奈只能到處調用冷凍雞隻，雖原來每公斤140元的價格，已經飆漲到160元，還是買不到雞隻，非常憂心近日就會出現經營問題。
陳星文建議政府，應該要讓每天供應的冷凍雞隻與受疫情影響的狀況等數據透明化，讓業者可以擬定因應之道，也應該加強宣導，讓消費者建立起烹調時只要煮熟，就不用過度擔心禽流感疫情的正確觀念，以免造成不必要的恐慌。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 內湖成功橋8月拓寬 108年完工
- 許金龍被關 磁力線上解散
- 雙北最大淫媒 養500娘子軍撈3億
- 拳擊職業化 台灣拳王將進軍WBC
- 自由談》蔡英文面對的是胖虎
- 東港高中擴編首屆 學測創佳績
- 聯結車闖汕尾橋 卡4小時
- 議員資格飛了！就為了一張罰單
- 南市議長賄選案二審宣判 李全教改判3年6月
- 2017日內瓦錶展專輯2：大複雜競技1
- 軍公教能混則混？ 藍委緩頰：應是情緒性發言
- 台灣智庫民調：逾七成青壯年 怕領不到退休金
- 台南》禽場防疫大作戰 今起全面清查
- 〈感覺紀事簿 〉獨食與共享
- 自由廣場》華獨 滑頭的獨
- 三浦春馬人肉快遞 英國會女友
- 公教軍警總會盼整合一人 與洪秀柱競爭
- 汪笨湖遺體入殮 25日家屬辦追思禮拜
- 2017日內瓦錶展專輯4：大複雜競技3
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 反年改喊能撈就撈、搞垮政府 鄉民：KMT正常發揮
- 母親做回收 他72級分拚台大法律
- MLB》尚未丟牛棚 薛哲恐錯過開幕戰先發
- 周比蒼和司機姊互嗆 現場爆發推擠衝突
- 〈人生護理站〉 患難相扶持
- 劉亞仁拍打戲手狂抖還堅不用替身 讓電影PD好心疼
- 蝶戀花創辦人周比蒼道歉：人車都不關友力的事
- 地價調漲 市府提弱勢保障對策
- 債務糾紛被尾隨 男在派出所前砸對方汽車
- 巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
- 遊覽車救難人員 透露車禍現場靈異事件...
- 泰豐廢碳渣續污染 居民促快清
- 白肉雞除外 家禽今起禁宰禁運7天
- NBA》就這麼一天 魏少與杜蘭特有望復合
- 自由廣場》農地不講轉型正義？
- 勇士2老柯隆、迪基 482打數僅1轟
- 台股青紅燈》沒漲的請舉手
- 毒殺手法俐落 卻不知金身分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：家禽禁宰運令下 中壢雞料理業者哀號：無雞可賣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分