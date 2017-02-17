家禽禁運禁宰7日恐缺貨 北市邀業者協調應變措施
2017-02-17 11:29
〔記者聶瑋齡／台北報導〕因應今天中午12時至2月24日中午12時，全國家禽屠宰場休宰7天，室內飼養的白肉雞、一日齡的雛禽及有經消毒的禽蛋不在此限。台北市產業發展局祭出應變措施，將於今明邀集大賣場通路業者、傳統市場禽肉攤商，協調禁運期間貨源調配事宜與禽肉短缺解決方案。
因應H5N6禽流感疫情造成食用家禽類肉品的不便，產業局已緊急通知北市商圈、公協會等餐飲類相關店家配合在家禽禁宰禁運期間，提前備足肉品貨源或使用其他肉類替代，並提醒確實做好環境衛生、清潔消毒工作，共同防杜禽流感。
為解決禁運禁宰期間禽肉可能短缺的問題，並滿足消費者的禽肉需求，產業局今日將邀集大潤發、惠康公司等通路業者、台北市公有零售市場攤商權益聯合促進會及禽肉行銷發展協會共同研商供貨配套措施。
產發局表示，明（18日）會召集北市各公有傳統市場禽肉攤商代表開會，研商協助貨源調配事宜，協助北市傳統市場業者因應家禽禁宰禁運政策。
產發局提醒禁宰期間，為防範家禽私宰，產業局違法屠宰聯合查緝小組將加強執行查緝工作 。民眾如有檢舉違法屠宰，請撥打1999、2341-5241轉2209或0920-252-911。
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