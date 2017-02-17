全國借書冠軍是她！ 去年借了7294本
〔記者林曉雲／台北報導〕3C時代最強的愛書人！台北市民林佳穎去年借閱7294本書，以一年365天計算，平均一天閱讀近20本書，榮登全國借閱冠軍，最愛《世說新語／七步詩》；雲林縣9歲孩童李采靜，去年105年借閱3732本書，一天讀超過10本書，榮獲「兒童組借閱冊數」冠軍，最愛《小花蟹游大海》；而最年長的是80歲桃園市民吳華山、借閱774本書，他推薦《跟往事乾杯：不亂腳步不荒流年》。
教育部今天舉辦「台灣105年閱讀習慣調查結果記者暨借閱楷模表揚典禮」，去年全國借閱總冠軍是台北市立圖書館壯年組的林佳穎，借了7294本書，以一年365天計算，平均一天閱讀近20本書；台中市圖壯年組市民詹慧珍也借了5764本書，平均一天閱讀近16本書。
兒童組年紀最小的愛書人是彰化縣文化局推薦2歲的卓敬閔、借閱1632本書，以及高雄市圖推薦同為2歲的邱郁晴、借閱1460本書，她和9歲哥哥邱泓翔為年紀最小的兄妹檔楷模，邱泓翔也借了1391冊書；青少年組的借閱冠軍是台中市13歲的林芸萱借了3368冊，她說要學習《武則天中國第一女皇》書中主角比一般人更具有強大的膽識和自信；青年組冠軍是21歲的台南市郭柏宏借3117冊，最喜歡《如果簡單誰想要複雜》一書；銀髮族借閱冠軍是台中市民廖勝展借2094冊，他推薦《不凡的慷慨》激勵人心。
全國冠軍林佳穎是蟬聯兩屆的冠軍，她表示，已經升為台北市圖的VIP，一次可以借20本書，從小就喜歡看書，正在準備國營事業考試，看書不能只看喜歡的書，「這樣營養會不均衡」；9歲的李采靜在爸爸李憲政的陪同下出席，李采靜表示，家裡不太看電視，每天她可以讀12本書；而邱有財和李妤庭夫妻帶著2歲和9歲的女兒和兒子一起看書，媽媽李妤庭表示，妹妹很愛翻書，翻到繪本中喜歡的那一頁就停在那「享受」。
去年全國有7630萬人走入圖書館，共有2001萬人借了7168萬冊書，比104年增加了293萬人進館、增加了122萬人次借書、增加225萬冊書被借，民眾最有興趣閱讀的主題是語言文學類，年度借閱冊數達3523本、占比49.15％，如以年紀區分，31到50歲的青壯年族是閱讀主力人口，所借閱的冊數占比43.85％，各縣市以台北市民最愛上圖書館，平均每位市民進館6次、一人借閱4.56冊。去年最受讀者喜愛的圖書仍由黃易的武俠小說《日月當空》居冠，亞軍亦為黃易的《龍戰在野》，第三名則是莫仁的奇幻小說《噩盡島》。
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