冷空氣下週南下！彭啟明：下週四溫度下滑

彭啟明提醒，週六北東稍降溫，下週三四天氣變化大。（資料照，記者方賓照攝）

2017-02-17 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕今天天晴朗穩定，溫度也明顯回溫，不過氣象達人彭啟明提醒，週六北東稍降溫，下週三、四天氣變化大。

彭啟明上午在臉書上說，今天天氣穩定，週六時，有一點北方冷空氣南下、溫度略下滑，但時間不會太久，下週一則是有些微冷空氣，但預期都不會太明顯。

彭啟明說，下週三晚上到下週四，北方又再度有冷空氣南下，預計一開始會有些水氣通過，溫降的過程中伴隨雨勢，中部以北會很明顯，中南部雲量也會增多，接下來到週五轉乾；下週四、五是這波溫度下滑，同時溫度較低的時候，預計在下週末才會緩回溫。

彭啟明預估，這波強度應該不及於上一波預期會到十度的低溫，會高出2至3度，但溫度的落差，尤其下週二、三偏暖的天氣，直接從春暖花開的舒適天氣打回到冬天的型態，雖然不那麼冷，但還是相對有溫度落差感覺的型態。