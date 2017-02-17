蝶戀花遊覽車事故後 雄獅旅遊推出雙駕駛

2017-02-17 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆釀33死後，雄獅旅遊決定推出雙駕駛，讓司機有輪流休息的時間，並將自行吸收成本，優先照顧旅客的安全。

據《聯合報》報導，蝶戀花遊覽車於2月13日發生事故，雄獅旅遊在隔天即決議採取雙駕駛模式，並要求領隊除了主動提醒旅客繫好安全帶之外，還要逐一檢查以策安全。總經理裴信佑表示，期盼不幸的事故之後能讓社會更進步，不要一直出現低價團。

裴信佑指出，無論是勞基法工時或從手握方向盤10小時來計算，雄獅旅遊的駕駛都符合法規，為了讓顧客能夠覺得更安全，所以採取台北－宜蘭、宜蘭－武陵的雙司機接力，之後還考慮在農場租宿舍，讓司機可以安心休息。

今日參與雄獅武陵旅遊團的民眾說，上車後領隊就告訴他們有雙司機輪流開車；武陵景點的保全則說，這幾天還是有很多人潮，每天上山的遊覽車超過80輛。