好像許瑋倫！店員笑容太甜美讓網友瘋狂了

2017-02-17 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕這名店員笑容太甜美，不少人認為她長得像已故藝人許瑋倫！

一名網友在《爆廢公社》分享照片，只見照片中的女孩有著燦爛笑容，看起來相當甜美，也讓網友笑說，「店員笑容也太甜了吧！還有點明星臉...有廢友猜地出來像誰嗎？」

這樣的笑容，吸引超過萬名網友按讚，不少人想起已經過世的藝人許瑋倫，「乍看以為是許瑋倫...」，也有人認為店員長得像張景嵐、宛宛兒、陳怡蓉；還有人笑說，「蠻像我迷路的未婚妻」、「怎麼看都覺得她像我女朋友」、「笑容超甜」。