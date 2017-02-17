萌犬酒醉躺神龕 秒變神明貢品「烤乳狗」

2017-02-17 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕狗大哥醒醒！有網友在臉書分享一張萌犬疑似醉倒在神龕、酒杯翻倒，神明坐在一旁的照片，網友無奈表示，「據說這傢伙口渴，喝完了杯子裡的酒變這樣了」，求助網友「請問我該如何處理這傢伙？」

多數網友見照表示，「幫他蓋條被子，別著涼」、「把牠抱下來，找個地方讓牠睡到酒醒」、「繼續讓牠睡免得起來發酒瘋」，也有人斥，「小小年紀就不學好，學人喝酒，還喝醉！」也有網友建議原PO「要小心盡量不要給狗狗喝到酒喔」、「狗喝酒會有生命危險，請勿模仿喔」。

部分網友笑稱，「當然是先畫臉啊」、「變貢品了」、「這是傳說中的啤酒肚嗎」、「沒注意看以為是牲禮擺神桌」、「神明會很無奈吧」，還有人直呼睡得不省人事的毛小孩好可愛，但也有網友提醒，若是「你家的毛小孩就要教訓牠，以後不可以隨便吃供桌上的東西，最重要的不可以醉到不醒人事，不然要是被撿屍變成烤乳豬（狗），就GG了」。