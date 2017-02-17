母鹿犧牲救子？ 攝影師無奈否認：人類腦補
這隻鹿被獵豹捕食，面無表情的樣子，被人們想像為「犧牲自己救子」。（圖擷自alisonbuttigieg.com）
〔即時新聞／綜合報導〕生態攝影師透過鏡頭，捕捉野生動物珍貴畫面，讓人們「見識」到野生動物生態的多重面貌，不過，去年一張贏得攝影展的「母鹿遭獵豹獵食」作品，卻在網路上被「曲解」成一張「母愛偉大」的畫面，讓拍下這張照片的攝影師十分無奈，忍不住道出作品背後的真實情節。
臉書粉絲頁「老侯台北會社員」PO文表示，「朋友圈中流傳著這張照片，這是一隻母鹿，自己的小鹿遭到豹群攻擊，牠挺身而出，如臨刑般任由獵豹咬噬，毫不反抗，雙眼護送著自己的孩子脫離危險區。朋友們有感於母愛的偉大，按讚按哭，不在話下」。然而，拍下照片的生態攝影師Alison Buttigieg卻表示，「根本不是這樣！」
根據「老侯台北會社員」的發文，「這張照片拍攝於2013年，照片公布後，在社交網站被有心人傳布，加工加料，成了現在賺人熱淚的『母鹿護子』版」。其實，真正的故事卻是，一個豹家族攻擊一隻鹿，領頭的母豹為了教授幼豹獵捕的方式，親身示範，並要幼豹自行上場。幼豹顯然玩心更大，邊捕邊玩，使得過程持續了數分鐘，而鹿仍然站得直挺。最後是母豹親自上陣，才結束了獵捕過程。
但因「母愛偉大」的說法太具渲染力，攝影師Alison Buttigieg甚至遭指責，為何沒有出手救母鹿？「老侯台北會社員」在文中說，這個畫面是非洲草原上司空見慣的事情，那隻鹿之所以眼光呆滯，純粹是嚇得不知所措，卻被不了解的人編成「目送孩子脫險」的故事。
「老侯台北會社員」文末表示，「這是當今網路躲不掉的現象。此時此刻，網上好事之徒正如獵豹般，搜尋著下一個點火的目標。」
有網友抨擊攝影師為何不解救這隻鹿。（圖擷自alisonbuttigieg.com）
拍下照片的攝影師無奈表示，照片中的故事根本不是網路上傳的那樣。（圖擷自alisonbuttigieg.com）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 碳酸水泡雞雞提升勃起力？ 他親自拍片實驗！
- 陽光露臉高溫可達28度 明北台灣轉涼！
- 喵星人搭掃地機器人出巡 下一秒卻GG了
- 機捷自由試乘首日／ 北車擠爆 桃園還好
- 媽媽罹癌 愛玩的王昱詠發憤考出滿級分
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 《觀察筆記》自有典故
- 瘋邦二刀流 現役投手最多轟
- 2017日內瓦錶展專輯17：運動盛事運動錶情6
- 2017日內瓦錶展專輯14：運動盛事運動錶情3
- 《2017趨勢色─1》有氧布置正夯
- 真的好像！ 網友捕獲到女版馬英九
- 七夜怪譚惡靈進化 大秀軟骨功
- 南市議長賄選案二審宣判 李全教改判3年6月
- 模擬總統撤離 黑鷹、海鷗直升機首度降落國防部
- 林全︰防疫如作戰 棄置死禽從重處罰
- 李玟巡演海報登紐約時代廣場
- 勇士2老柯隆、迪基 482打數僅1轟
- 退撫舊制若不改 未來30年要付1.6兆
- 連2年無滿級分 雲林高中校長：非城鄉差距
- 聯結車闖汕尾橋 卡4小時
- 草屯農會選舉 1選將涉賄10萬交保
- 金正男死因 當朴槿惠信使？
- 台南》禽場防疫大作戰 今起全面清查
- 《竹苗鬧天穿》竹東賽山歌 遊行揭幕三獻禮祝禱
- 「三寶」危害 不打方向燈暴增2.6倍
- 兩黨都不挺 美國準勞工部長放棄提名
- 陳庚金要軍公教打混 郝龍斌：我沒聽見
- 2017日內瓦錶展專輯9：陀飛輪競技4
- 蝶戀花創辦人周比蒼道歉：人車都不關友力的事
- 自殺炸彈客襲擊巴基斯坦聖殿 至少72死250傷
- AIT內湖新大樓 將設陸戰隊之家
- 北花航線啟航 立榮：機型可望升級
- 殷仔勤練打 拚場上續航
- MLB》新球季加練一壘 殷仔搭檔不打經典賽
- 2/17重要財經新聞一覽
- 瀕危鬼蝠魟 闖漁場被捕獲
- 王鏡銘勞苦功高 1年約破30萬月薪
- 狂撈26億 大帝連3年稱霸NBA
- 加碼40億 福特六和擴大在台投資
- 嘉中滿級分唯一女生 許祐綾沒補習
- 台股青紅燈》沒漲的請舉手
- 投縣最高73級分 目標台大資工
- 苗市回收場火燒27小時 臭飄8鄉鎮
標題：母鹿犧牲救子？ 攝影師無奈否認：人類腦補
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email