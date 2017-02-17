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母鹿犧牲救子？ 攝影師無奈否認：人類腦補

這隻鹿被獵豹捕食，面無表情的樣子，被人們想像為「犧牲自己救子」。（圖擷自alisonbuttigieg.com）

2017-02-17  11:06

〔即時新聞／綜合報導〕生態攝影師透過鏡頭，捕捉野生動物珍貴畫面，讓人們「見識」到野生動物生態的多重面貌，不過，去年一張贏得攝影展的「母鹿遭獵豹獵食」作品，卻在網路上被「曲解」成一張「母愛偉大」的畫面，讓拍下這張照片的攝影師十分無奈，忍不住道出作品背後的真實情節。

臉書粉絲頁「老侯台北會社員」PO文表示，「朋友圈中流傳著這張照片，這是一隻母鹿，自己的小鹿遭到豹群攻擊，牠挺身而出，如臨刑般任由獵豹咬噬，毫不反抗，雙眼護送著自己的孩子脫離危險區。朋友們有感於母愛的偉大，按讚按哭，不在話下」。然而，拍下照片的生態攝影師Alison Buttigieg卻表示，「根本不是這樣！」

根據「老侯台北會社員」的發文，「這張照片拍攝於2013年，照片公布後，在社交網站被有心人傳布，加工加料，成了現在賺人熱淚的『母鹿護子』版」。其實，真正的故事卻是，一個豹家族攻擊一隻鹿，領頭的母豹為了教授幼豹獵捕的方式，親身示範，並要幼豹自行上場。幼豹顯然玩心更大，邊捕邊玩，使得過程持續了數分鐘，而鹿仍然站得直挺。最後是母豹親自上陣，才結束了獵捕過程。

但因「母愛偉大」的說法太具渲染力，攝影師Alison Buttigieg甚至遭指責，為何沒有出手救母鹿？「老侯台北會社員」在文中說，這個畫面是非洲草原上司空見慣的事情，那隻鹿之所以眼光呆滯，純粹是嚇得不知所措，卻被不了解的人編成「目送孩子脫險」的故事。

「老侯台北會社員」文末表示，「這是當今網路躲不掉的現象。此時此刻，網上好事之徒正如獵豹般，搜尋著下一個點火的目標。」

有網友抨擊攝影師為何不解救這隻鹿。（圖擷自alisonbuttigieg.com）

拍下照片的攝影師無奈表示，照片中的故事根本不是網路上傳的那樣。（圖擷自alisonbuttigieg.com）

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