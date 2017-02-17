家禽禁宰禁運7天 雞販：被政府強迫休假

2017-02-17 10:12

〔記者林國賢／雲林報導〕全國家禽禁宰禁運首日，傳統市場照常販售禽肉，不少攤商對政府「無差別」突擊式禁令怨聲載道，卻只能無奈配合禁令「休假」，呼籲政府真心做好防疫，別讓家禽業者年年活在禽流感陰影中。

「只能跟著休5天，在家喝西北風！」斗六市西市場中一名雞肉攤販無奈說出對禁宰禁運令的感慨。他說，一般攤販備貨量大多1至2天，這道命令來得又快又急，大多數的攤販可能從下週一開始就沒有雞肉可賣，只能跟著休假，他自己預計休5天。

另一名莊姓攤販出示檢驗合格證明，指出他販售的溫體雞肉都有合格證書，安全可靠，卻同樣受到禁宰令波及，政府無預警、無差別宣布執行禁令，業者措手不及，生計勢必受到影響。

莊姓攤販指出，近5年來，年年都籠罩在禽流感陰影中，他們生意大受影響，政府應從源頭防制禽流感，且加強提供消費者正確資訊，而非一味散發疫情嚴重，造成民眾恐慌，重創家禽業。

今天上午雞肉交易情況還算正常，也有家庭主婦提前購買禽肉備貨，對這項防疫措拖有人支持，但也有人認為太急，影響日常生活。