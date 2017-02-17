46小時不斷電 中正大學啟用通訊備用電力

2017-02-17 09:47

〔記者曾迺強／嘉義報導〕中正大學「禮堂共站行動通訊平台備用電力」上月底啟用，以氫氣燃料電池作為緊急電源，能在發生重大災害停電時，讓民雄鄉三興村、豐收村的電信基地台，連續46小時不斷電，提供穩定聯外通訊網路。

中正大學總務長楊宇勛表示，校區鄰近梅山斷層，校方重視防救災工作，借重機械系教授敖仲寧、陳永松的燃料電池專長，向國家通訊傳播委員會申請補助635萬元，在大禮堂頂樓的通訊平台加設燃料電池，目前已有5家電信業者進駐，一旦停電，不怕手機斷訊。

楊宇勛說，機械系已成立燃料電池實驗室，進行元件開發、設計運用等；總務處事務組技工甘建忠說，氫氣燃料電池有效率高、低噪音、零污染等優點，氣體若不慎外洩，會快速往高空排出，同時自動關閉氫氣閥門，比柴油發電機更安全。