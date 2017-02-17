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從小被爸媽帶到醫院寫功課 學測他考74級分

2017-02-17  09:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣私立精誠中學高中部科學班考生廖鵬翔，學測考了74級分，他的目標在成大醫學系，行醫動機很單純，小時候就被藥師爸爸和擔任護理長的媽媽帶到醫院，爸媽工作，他在旁讀書寫功課，早就適應醫院環境。

家住彰化市的廖鵬翔家裡3代同堂，祖父輩在教育界、父親輩在醫療界，2個舅舅一個醫學博士是現職教學醫院的心臟內科醫師、一個生物博士是復建師，求學時把阿嬤常叮嚀他的一句話，「不要做事後會讓自己後悔的事情！」銘記在心，從小習慣醫院環境，家裡還有醫師長輩，耳濡目染立下志向，知道自己的興趣所在，希望追隨舅舅的腳步。

廖鵬翔國中成績並不突出，在校成績校排名在100名後，直升高中後在科學實驗班就讀，沒有參加課後校外補習，憑藉高中3年來課堂和課後，經常接觸實驗和辦科學成果展的訓練和經驗，以及自學能力，在學測中表現亮眼。

廖鵬翔班導師廖美雪說，鵬翔自學能力強，又很會發問，從找問題中訓練出抓學習重點和舉一反三的讀書實力。「實驗多了，早已習慣失敗了。」廖鵬翔表示，就是能夠接受失敗，才會從失敗中找到方向，邁向成功。

即使醫療環境惡化，但他仍懷抱著熱情，期待穿上白袍，大學推甄他目標放在醫學系，希望興趣結合志向，圓夢成功。

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  • 精誠中學科學班學生廖鵬翔（後排左1）和同班同學陳渼葶（後排中）及資優班學生林璟佑（後排右），今年學測表現亮眼。（記者張聰秋攝）

    精誠中學科學班學生廖鵬翔（後排左1）和同班同學陳渼葶（後排中）及資優班學生林璟佑（後排右），今年學測表現亮眼。（記者張聰秋攝）

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