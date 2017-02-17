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贏到被60國賭場封殺 「賭神」曾是吉他老師

2017-02-17  09:53

〔即時新聞／綜合報導〕近來在YouTube出現一段影片，講述網友Jack Ku被歐洲賭場禁止玩撲克牌類的賭桌，限制他只能去輪盤類，讓他忍不住批評「當年也才贏你1、2台超跑的錢」，有媒體找到Jack Ku本尊，原來他過去曾是位吉他老師。

據《蘋果日報》報導，該名男子外號叫「賭神小古」，他年輕時在各個學校社團教電吉他，但一場車禍讓他的左手尾指骨折，無法恢復到原本的狀態，只好放棄吉他教學。有位在國外賭場當高層主管的朋友得知消息後，介紹他去當行政人員，並學習賭場遊戲的機率概論，上班5年後他就離職，此時他已理解各種賭桌的輸贏機率。

小古透露，他專長在21點、德州撲克等撲克牌博弈，他運用了獨創記憶法、落牌位置、追蹤洗牌等方式，在過去9年來玩遍世界各地約60個國家的600間賭場，但由於他將近100％的勝率，賭場紛紛將他列入禁玩撲克牌的名單內。

小古說，自己又沒有作弊，牌也是賭場自備的，發牌員也是賭場的人，他只不過是靠頭腦計算，卻因為他贏錢的機率太高，就被賭場禁止玩牌，這樣看來這些場所只不過是柿仔挑軟的吃。至於以後還會繼續賭博嗎？小古表示，目前他到每個賭場都被擋，打算先不去了，現在先專心於投資理財和環遊世界。

相關影片請見：

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  • 賭客「小古」因為在紙牌類賭博勝率太高，被各國賭場封殺。（圖擷自YouTube）

    賭客「小古」因為在紙牌類賭博勝率太高，被各國賭場封殺。（圖擷自YouTube）

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