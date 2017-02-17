呂秋遠爆社工界陋習 近貧社工領薪後被要求…
2017-02-17 08:07
社工人員照顧弱勢家庭，因此常面臨被威脅、恐嚇的危險環境。社工示意圖，與文無關。（資料照，記者蘇金鳳攝）
〔即時新聞／綜合報導〕社會上有許多弱勢族群是由社工團體關心、照顧，但律師呂秋遠爆料，部分機構為了勉強維生，會「半強迫」社工回捐部分薪資，導致接近貧窮線的社工，處境更加艱辛。
呂秋遠投書《蘋果日報》指出，政府將許多社會福利工作，發包給民間社福單位，在預算的編列上都會盡量滿足社福單位基本需求。但因為非營利組織機構生存不易，因此部分機構會藉由「半強迫」的方式，要社工回捐部分薪資。
呂秋遠投書表示，基層社工僅能勉強維持溫飽，面對的卻是24小時待命，替弱勢民眾申請補助，甚至協助抵禦家暴實施者的威脅，幾乎是「近貧幫助赤貧」。
呂秋遠呼籲，社福機構除了接受政府委託，也因思考如何開源。呂秋遠分析，若社福機構須仰賴社工回捐，那這個機構並無資格承擔社福責任，因為社工本身已成為需要社會救助的一環。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 碳酸水泡雞雞提升勃起力？ 他親自拍片實驗！
- 陽光露臉高溫可達28度 明北台灣轉涼！
- 補教分析：頂大門檻估降一到兩級分 選校勝選系
- 苑裡山腳南外環道樹穴多達50個 易導致車禍民眾憂心
- 父病母打零工 黃千慈靠實力上台大醫科
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》郭泓志傳加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- 2017日內瓦錶展專輯14：運動盛事運動錶情3
- 史總眼見為憑 中職真的是火藥庫
- 殷仔去年「被迫」退場 勝投只能由命
- 曾說「絕不會拍AV」！20歲SOD宣傳部之花下海了
- 〈感覺紀事簿 〉獨食與共享
- 赴玉里探子弟 東港親屬團漸凋零
- 大樹農會選舉激戰 總幹事控文宣抹黑
- 捲入閨蜜干政醜聞案 三星少主李在鎔被捕
- 模擬總統撤離 黑鷹、海鷗直升機首度降落國防部
- 經典賽》多名大聯盟選手助陣 重砲手自認荷蘭不強
- 司機姊控訴︰弟生病 蝶戀花拒准假
- 廢到笑！魯蛇版《不可能的任務》衝出票房冠軍
- 困流刺網獲救 玳瑁傷癒野放
- 《2017趨勢色─1》有氧布置正夯
- 天公不作美 「圳頭祭」求風調雨順
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 2017日內瓦錶展專輯1：總論
- 台立委團首訪國務院 拜會亞太副助卿
- 學測滿級分 花蓮1人
- 基因異常 雄女潘妍廷滿級分立志行醫
- 應材Q1獲利訂單 雙創新高
- 2017日內瓦錶展專輯2：大複雜競技1
- 勇士2老柯隆、迪基 482打數僅1轟
- MLB》A-Rod當洋基總教練 ？ 美媒大膽提出建議
- 真的好像！ 網友捕獲到女版馬英九
- 與原民共榮 客家日主場設和平
- 劉亞仁骨瘤屬良性 下月體檢
- 自由廣場》台灣可以不要那麼累
- 流標5次 竹南泳池委外找嘸人
- 「好人好事」巡佐 吸安被拘提
- 智慧機械之都 技術、土地待中央協助
- 武陵4、私校3 桃園全市7人滿級分
- 2/16 威力彩頭獎摃龜
- 內湖成功橋8月拓寬 108年完工
- 傳今拍板 阿里巴巴入股中國大潤發
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Foreign diplomats praise airport MRT line
- 學測滿級分 南一中4人 南女5人
- 桃園市農會理事長2搶1 藍綠激戰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：呂秋遠爆社工界陋習 近貧社工領薪後被要求…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分