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呂秋遠爆社工界陋習 近貧社工領薪後被要求…

社工人員照顧弱勢家庭，因此常面臨被威脅、恐嚇的危險環境。社工示意圖，與文無關。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2017-02-17  08:07

〔即時新聞／綜合報導〕社會上有許多弱勢族群是由社工團體關心、照顧，但律師呂秋遠爆料，部分機構為了勉強維生，會「半強迫」社工回捐部分薪資，導致接近貧窮線的社工，處境更加艱辛。

呂秋遠投書《蘋果日報》指出，政府將許多社會福利工作，發包給民間社福單位，在預算的編列上都會盡量滿足社福單位基本需求。但因為非營利組織機構生存不易，因此部分機構會藉由「半強迫」的方式，要社工回捐部分薪資。

呂秋遠投書表示，基層社工僅能勉強維持溫飽，面對的卻是24小時待命，替弱勢民眾申請補助，甚至協助抵禦家暴實施者的威脅，幾乎是「近貧幫助赤貧」。

呂秋遠呼籲，社福機構除了接受政府委託，也因思考如何開源。呂秋遠分析，若社福機構須仰賴社工回捐，那這個機構並無資格承擔社福責任，因為社工本身已成為需要社會救助的一環。

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